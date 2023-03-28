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桃園狒狒屍體送北市動物園檢驗 是否親緣鑑定待林務局決定

2023/3/28 09:24（3/28 12:43 更新）
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在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，再由農委會家畜衛生試驗所解剖，釐清死因。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，再由農委會家畜衛生試驗所解剖，釐清死因。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）在桃園流浪多日的狒狒昨天遭射殺，農委會林務局已協調將屍體轉送台北市立動物園進行檢驗；動物園表示，屍體預計今天上午送達，將依林務局指示，盡力協助釐清案情。

在桃園出沒多日的狒狒昨天下午被捕獲，因左胸受槍擊而傷重不治死亡。農委會林務局表示，已協調桃園市政府將屍體轉送台北市立動物園檢驗，再由農委會家畜衛生試驗所解剖，釐清死因。

台北市立動物園發言人曹先紹向中央社記者表示，經林務局告知，狒狒屍體預計今天上午送達，園內獸醫團隊已依此進行準備，將配合林務局所需協助做X光等檢驗。

曹先紹強調，動物園作為受託單位，只是林務局釐清整體案情中的一小環，是否要做物種辨識及親緣鑑定將由林務局指示。

林務局原先規劃，狒狒落網後將直接送往動物園檢疫，動物園昨天已準備好進行採血、X光、超音波等檢驗，並預計會採集物種辨識及親緣鑑定所需的檢體。（編輯：陳仁華）1120328

在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。人員28日上午將狒狒屍體轉送至台北市立動物園檢驗。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。人員28日上午將狒狒屍體轉送至台北市立動物園檢驗。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
在桃園流浪多日的狒狒27日遭射殺，農委會林務局已協調將屍體轉送台北市立動物園進行檢驗。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日
在桃園流浪多日的狒狒27日遭射殺，農委會林務局已協調將屍體轉送台北市立動物園進行檢驗。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日
#農委會林務局
#曹先紹
#台北市立動物園
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