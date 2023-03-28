桃園狒狒屍體送抵北市動物園 驗傷採檢判斷物種

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）桃園市政府昨天捕獲的狒狒受槍傷死亡。農委會林務局今天表示，屍體上午由桃園市府送抵台北市立動物園檢驗傷勢並採取檢體，以確認物種，預計下午送農委會家衛所解剖確認死因。

行政院農業委員會林務局保育組科長鄭伊娟接受中央社記者電話訪問時指出，這隻狒狒的圍捕由桃園市政府作為主管機關執行，若找不到檢疫、安置資源，才由林務局協助，林務局迄今未獲桃園市政府說明相關資訊，包含整個圍捕行動規劃、何以有獵人參與等，仍不清楚。

鄭伊娟說，上午桃園市政府已將狒狒屍體送抵台北市立動物園進行檢驗。

林務局保育組長羅尤娟說，包含進行X光、斷層掃描，了解傷勢，以及對檢體進行採樣，以利進行物種確認，另外，台北市立動物園也會從外觀判斷物種；預計下午屍體送往農委會家畜衛生試驗所進行解剖，以釐清死因。

鄭伊娟說明，由於屏東科技大學副教授蘇秀慧在事件之初，曾從照片判定可能是豚尾狒狒，因此最終須採檢確認物種，而不論是東非狒狒或是豚尾狒狒，都是保育類野生動物。

鄭伊娟補充，國內在70年代，民間曾引進狒狒，但是究竟這隻狒狒怎麼進到國內、怎麼出現在戶外，是引進的第一代或是繁衍的後代，仍待釐清。

在桃園出沒多日的狒狒，經桃園市農業局多日圍捕，昨天下午在楊梅區富岡一處民宅捕獲，人員有發射麻醉劑，但當時發現狒狒受傷，緊急送往六福村救治，傷勢嚴重，急救無效死亡。不過桃園市農業局昨天傍晚表示，這隻狒狒有遭獵槍打傷。

另外，昨天有獵人坦承開槍，稱是接到新竹縣政府農業處委託；但是縣府說，未請獵人前往桃園圍捕。桃園市政府稱無委託外部人員加入，將報警釐清狀況。（編輯：管中維）1120328

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桃園市政府27日捕獲的狒狒受槍傷死亡。狒狒屍體28日上午送抵台北市立動物園檢驗傷勢。圖為相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月28日