桃園狒狒死亡 議會民進黨團批市府冷血作秀

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桃園狒狒逃亡多日27日被逮，卻因受槍傷死亡，全案檢調釐清中。桃園市議會民進黨團28日舉行記者會，批評市府處理過程冷血、作秀，要求桃園市政府下午3時前向市民說清楚，還給國人一個清楚的交代。中央社記者葉臻攝 112年3月28日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒歷經18天逃亡昨天被逮，卻因受槍傷死亡，全案檢調釐清中。桃園市議會民進黨團今天召開記者會，批市府處理過程冷血、作秀，應給市民、國人一個清楚的交代。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

桃園市議會民進黨團今天召開記者會表示，狒狒的死亡疑點重重，追捕過程有多組人馬指揮，現場授權開槍人員身分、受誰委託也不清楚，要求桃園市政府下午3時前向市民說清楚，還給國人一個清楚的交代。

民進黨團表示，農業局人員抵達現場，第一時間竟然是農業局專門委員盧紀燁笑著提著已經受傷的狒狒、到明亮處自拍，且盧紀燁受訪時說已經狒狒受傷，卻做如此冷血舉動，顯然是作秀大於救援。

民進黨團質疑，盧紀燁背景是青農，沒有動保專業，為什麼是由盧紀燁入民宅捕捉，案發時狒狒已明顯倒臥，為何還補射一槍麻醉，狒狒放入網中時已沾上血跡，為什麼盧紀燁卻是先自拍，農業局人員抵達現場時，已經有一組人馬在現場，當時現場指揮官是誰，開槍獵人是受誰委託、授權開槍。

民進黨團也強調，昨天盧紀燁和狒狒合影時還說出「幫我拍一張，我要給我女兒」，今天上午農業局人員卻在動保處門口向已故狒狒屍體鞠躬，凸顯市府團隊消費動物、視生命如無物、從頭到尾都在作秀。（編輯：方沛清）1120328