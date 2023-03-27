桃園狒狒遭獵槍擊中死亡 獵人坦承射殺

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桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒，獵人也向警方表示，是受新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到場，仍有待進一步釐清。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府農業局今天在富岡地區圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷急救無效死亡，自行攜槍參加的獵人坦承開槍，表示是接到新竹縣政府農業處委託；不過，新竹縣府說，未請獵人前往桃園圍捕。

竹縣政府農業處副處長傅琦媺向中央社記者表示，由於稍早有接獲通報狒狒持續移動，也逐漸靠近竹縣，因此有聯繫合法獵人在竹縣待命，但新竹縣府沒有指派獵人去桃園圍捕。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，終於在今天下午成功圍捕狒狒，沒想到狒狒遭獵槍打傷在送醫後宣告傷重不治死亡。

農業局晚間發布新聞稿表示，負責捕捉狒狒的麻醉槍使用人員於下午3時25分到達時，已有另一組非市府人員在場，當時狒狒倒臥在地，因事發地點光線昏暗，農業局人員接近狒狒時並未發現槍傷，在將狒狒移到載送車時才察覺血跡，立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是左胸受槍擊。

農業局隨即向警方報案，並約詢今天在場使用槍枝的人員，經調查是一名合法使用獵槍的獵人擊發，獵人也向警方表示，是受到新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到現場，仍須警方進一步釐清。

農業局指出，從23日接獲通報至今，團隊捕捉方式都是使用麻醉槍，並未使用槍械，為求慎重，今天的捕捉人員在晚間都已前往富岡派出所說明，以釐清相關情況。

農業局說，今天早上狒狒出現在台鐵富岡車輛機廠時，由於地域鄰近新竹縣，因此農業局也在第一時間通報新竹縣政府在案。

根據知情人士表示，目前獵人以行政調查方式，做完筆錄後請回，這名男子是合法獵人，今天接到新竹縣政府農業處廖姓技士電話詢問有沒有麻醉槍時，獵人回覆只有獵槍，由於獵人就在湖口附近，得知狒狒捕捉地點距離不遠，因此自行前往並開了一槍。（編輯：謝雅竹）1120327