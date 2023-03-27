狒狒捕獲後傷重不治 北市動物園原已準備協助

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）在桃園市流浪多日的狒狒今天遭捕獲，台北市立動物園原接獲農委會林務局通知並做好協助檢疫準備，得知狒狒被送往六福村後仍表示願提供專業協助，然而狒狒已傷重不治。

由於台北市立動物園有狒狒飼養、檢疫及救傷的設備和經驗，農委會林務局日前已通知動物園準備協助，在桃園流浪多日的狒狒今天被捕獲後，動物園也再度收到通知指狒狒已在路上，立刻安排獸醫團隊待命。

台北市立動物園發言人曹先紹今天下午接受媒體聯訪表示，儘管動物園已準備好檢疫舍及分子檢測設備，這隻狒狒仍被送往六福村，而非如同預期立刻進入動物園，但若桃園市政府或林務局有需要任何專業協助，動物園會盡量幫忙。

動物園獸醫室主任賴燕雪補充，由於這隻狒狒已在外流浪一段時間，無法確定是否帶有傳染性疫病，因此在確保動物健康的前提下，原本安排牠入住檢疫舍至少30天，並在過程中安排採血、X光、超音波等檢查，同時採集親緣鑑定所需的檢體。

不過，這隻狒狒在被圍捕時已受傷，送往六福村救治仍傷重死亡。曹先紹說，動物園站在輔助的角色，對過程表達理解及體諒。（編輯：李錫璋）1120327