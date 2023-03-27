狒狒楊梅捕獲傷重不治 圍捕前已遭獵槍擊中

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桃園市農業局23日起展開追捕狒狒行動，27日在一處民宅朝牠發射麻醉槍，隨後以網子成功捕獲狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）在桃園出沒多日的狒狒經桃園市農業局多日圍捕，今天下午在楊梅區富岡一處民宅成功圍捕，人員有發射麻醉劑，但當時發現狒狒受傷，緊急送往六福村救治，因傷勢嚴重，急救無效死亡。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，農業局歷經5天的努力，終於在今天下午成功圍捕狒狒。

農業局下午表示，下午3時許有民眾在富岡地區的校園內發現狒狒，後來更轉往附近民宅出沒，被民眾發現後跳入一處民宅內，屋主發現後立即將門關上，將狒狒困在房子內，附近民眾也緊急通報農業局，農業局的人員在3時25分許抵達後展開圍捕，並朝狒狒發射了一劑麻醉劑，隨後以網子順利捕捉狒狒。

農業局傍晚表示，當時就發現狒狒已經受傷，除進行緊急救治，並在獸醫師的建議下送往六福村救治，但東非狒狒因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。當時人員到逮捕現場時狒狒已經受傷，經查疑遭獵槍打中，因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況。（編輯：卞金峰）1120327