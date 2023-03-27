林務局：未曾派員參與圍捕狒狒 僅提供諮詢

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（中央社記者曾以寧台北27日電）桃園狒狒圍捕事件，林務局今晚表示，曾提供桃園市府可協助團隊的聯絡資訊，但與地方林管處都未曾派員到場參與，僅基於中央主管機關立場，提供諮詢與動物收容場所協調。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，經地方里長、桃園市政府農業局接力追捕，今天下午在楊梅區富岡一處民宅捕獲，但送往六福村野生動物園途中傷重死亡。據桃市府指出，獲報到場時狒狒已受傷，經查疑遭獵槍打中，但參與圍捕人員僅配置麻醉槍。

行政院農委會林務局今天晚間發布新聞稿表示，對於桃園逃逸狒狒於圍捕過程死亡事件，已協調桃園市政府將屍體由六福村動物園運回，並將於明天轉送台北市立動物園檢驗後，再由農委會家畜衛生試驗所解剖，以釐清死因。

林務局指出，依據目前所知訊息，圍捕狒狒過程中，除了動用麻醉槍外，也可能包含獵槍，依據「野生動物保育法」21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得做緊急處置；但圍捕作業當下由桃園市政府指揮，當時實際完整狀況與情境，仍待地方政府相關人員釐清說明。

林務局表示，曾於25日受桃園市政府農業局請求推薦可協助圍捕的專業人士，因而提供北部可協助的幾個相關團隊聯絡資訊，希望有助於圍捕工作。

但林務局澄清，林務局及林管處皆未曾派員至現場參與圍捕，僅基於野保法中央主管機關立場，提供必要諮詢協助與動物捕獲後的收容場所協調。（編輯：唐聲揚）1120327