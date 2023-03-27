議員質疑狒狒已受傷還擺拍 桃農業局：拍照存證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近日有狒狒出沒桃園市，市府農業局27日獲報，狒狒下午出現在一處民宅，隨即派員前往並朝牠發射麻醉槍，終於成功捕獲狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺桃園27日電）在桃園市流浪多日的狒狒今天遭捕獲後不治，市議員黃瓊慧質疑狒狒受傷應先送醫，現場人員卻輪流拍照。市府表示，狒狒已癱軟在地上，以網子圍捕並拍照存證，沒有外傳擺拍情事。

桃園市議員黃瓊慧向中央社記者表示，狒狒下午3時許被發現在富岡地區出沒，相關人員前往圍捕，抓到的第一時間卻先拍照留念，還通知媒體到場，市府並發新聞稿提到已抓到狒狒，當時狒狒其實還活著，下午約5時40分就傳出狒狒死亡。

黃瓊慧說，從下午3時30分到下午5時40分中間處理過程非常有爭議，因為狒狒根本還沒送醫，處理人員可能以為狒狒身上的傷勢只是被麻醉槍射中，等媒體到場發新聞後，才發現狒狒先前已受到獵槍襲擊，身上可能還有舊傷。

黃瓊慧質疑，從下午3時30分到下午5時40分2個小時，市府農業局人員在幹嘛，現場難道沒有獸醫可先檢查狒狒傷勢，且狒狒已受傷不知是否擊中要害，正常來說，桃園市政府農業局動物保護防疫處人員如果發現動物受傷，第一時間應先移到安全地方檢查，接著送醫治療，但現場人員卻輪流拍照。

市府農業局長陳冠義告訴中央社記者，農業局人員抵達現場時，狒狒已經癱軟在地上，農業局人員立即以網子進行圍捕，並拍照存證，發現狒狒身上有傷痕時，就立即請一旁的六福村獸醫師檢視並送醫，並沒有外傳的擺拍情事。（編輯：李錫璋）1120327