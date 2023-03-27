桃園狒狒疑遭槍傷亡 警方約談自行攜槍人員

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近日有狒狒出沒桃園市，市府農業局27日獲報，狒狒下午出現在一處民宅，隨即派員前往並朝牠發射麻醉槍，終於成功捕獲狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市農業局今天下午在富岡地區圍捕出沒多日的狒狒，但狒狒疑遭獵槍打傷急救無效死亡，目前所有參與人員都接受調查，臨時自行攜帶槍械現場參加人員也已於派出所約談。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，經地方里長、桃園市政府農業局接力追捕，今天下午在楊梅區富岡一處民宅捕獲後，擬送往六福村動物園途中傷重不治，經查疑遭獵槍打中，但桃市府指出，參與圍捕人員僅配置麻醉槍。

農業局晚間表示，人員抵達現場時已有一組人馬在民宅裡面，經調查為其他單位委外野生動物防治廠商，農業局人員發現狒狒倒臥在牆角，由於情況緊急，農業局趕緊用網子把狒狒帶到外面去，發現狒狒的狀況不太好，所以立即徵詢現場較有經驗的六福村的獸醫，並送往六福村動物園，但狒狒傷重死亡。

農業局表示，室內率先抵達的人馬，經查為其他單位委外野生動物防治廠商，至於是什麼單位，農業局並未鬆口說明，只表示，目前臨時自行攜帶槍械現場參加的人員，已經在富岡派出所約談，至於狒狒的屍體暫時停放在桃園市動保處，後續也會釐清死亡原因。（編輯：陳清芳）1120327