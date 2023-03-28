哀悼獻花狒狒遭抨擊 桃園農業局：對生命的尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，桃園市農業局人員鞠躬、獻花致意。中央社記者葉臻攝 112年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市脫逃的狒狒遭獵槍打死，農業局人員今天在狒狒屍體被送往台北市立動物園時哀悼獻花，遭抨擊作秀，農業局長陳冠義表示相關舉動只是表現對生命的尊重，負面評價概括承受。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

狒狒屍體上午9時被送往台北市立動物園檢驗，狒狒被裝在塑膠箱內，由桃市府動物保護處人員替箱外消毒後蓋布、獻花，隨後在眾人鞠躬下被送上車離開。但對於農業局為狒狒獻花、列隊哀悼，也引發網路的議論。

不少民眾覺得生前未善待，死後卻進行這些不必要的儀式，根本是作秀、偽善，網路上也有民眾抨擊大酸「狒狒活得時候擺拍、死的時候也被農業局擺拍」，也有人留言「要不要蓋國旗還是送忠烈祠」，還有民眾說要「訂定紀念日全國放假」，認為這樣的動作實在太荒謬。

陳冠義告訴中央社記者，當初的想法很單純，因為經過多日的追捕，對於狒狒的死亡，農業局人員都感到相當難過，而那束鮮花，也是無法到場的人請到場者代為獻上，表達遺憾。

陳冠義表示「真的滿難過的」，一個原本活蹦亂跳的生命就這麼逝去，農業局沒有經過太多的想法，只是表現心裡對狒狒死亡的感受，而鞠躬的舉動也只是對生命的尊重。

陳冠義無奈地說，如果知道會引發負面評論當初絕不會這麼做，當時只覺得農業局努力這麼多天，狒狒抓到時還活著，沒想到卻這樣死去，參與作業的人員都非常難過，希望在最後能好好送狒狒一程，並無其他用意，造成社會大眾疑慮農業局概括承受。（編輯：李錫璋）1120328