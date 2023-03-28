狒狒之死引關注 民代指不應把生命當兒戲

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（中央社記者新北桃園綜合28日電）狒狒因圍捕行動死亡，引發社會關切及究責聲音，桃園市議員凌濤表示，狒狒之死，把生命當兒戲的人應負起責任；桃園市議員林志強表示，不認同把問題都推到原住民獵人身上。

狒狒出沒遭圍捕槍殺引發各方究責聲音，新北市原住民族狩獵協會聲援獵人並認為起因為新竹縣農業處請求獵人協助，不該是獵人承擔起狒狒死亡的責任。原住民獵人信任漢人政府，接受政府的請求協助，換來的卻是漢人政府的背信棄義與推卸責任。

桃園市政府原住民族行政局主任秘書馬佳均對此向中央社記者表示，由於還不了解事情的真相，不方便發表回應；新北市政府原民局說明立場，尊重新北市原住民族狩獵協會聲明；這次狒狒圍補事件仍待相關單位釐清。

新北市議會議員蘇錦雄未對狒狒是否死於獵人的槍擊表示意見；桃園市議員林志強表示，不管是農業局、動保處，都不應該允許在追捕行動中有開槍的行為，他不太確定是不是原住民開槍的，對於事件的來龍去脈也還不清楚。

他表示，不認同把所有問題都推到原住民獵人身上，若是政府授意的話，為什麼會授意開槍，希望相關單位能夠調查清楚。

桃園市議員詹江村在臉書發文表示，農業局一開始不誠實，且「民眾通報的是桃園的系統，為什麼新竹的獵人會知道」，為什麼第一時間不敢說明白，不實話實說，一味推說警察調查中。

詹江村表示，「難道只因為局長待過新竹縣，基於過去情感，所以寧願自己背下這個鍋」，此外，對於身中麻醉槍的動物，怎麼會在媒體面前，還那麼粗暴對待已身受重傷的動物，還先拍照受訪。

桃園市議員凌濤在臉書發文表示，狒狒之死，把生命當兒戲的人應負起責任。身為民意代表，更重要的事情是監督政府、確立SOP制度，不讓悲劇再次發生。

凌濤貼文向桃園市長張善政喊話，司法上的責任有警方處理，但市府人員在圍捕過程中錯誤行徑，也必須斷然處置，給台灣社會與關心動物權益的市民一個交代。（編輯：李錫璋）1120328