圍捕狒狒使用獵槍惹議 林務局：現場人多處理難

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（中央社記者楊淑閔、張雄風台北28日電）桃園狒狒命喪獵槍下，林務局今天指出，圍捕野生動物必要時可由獸醫師使用吹箭、麻醉槍等輔助器材，若具危險性，得備獵槍，這次事件難處理跟發生在民宅現場人多有關。

開槍的林姓獵人合法擁有獵槍，曾協助政府移除外來種生物。今天他透過聲明指出，對狒狒的死亡深感遺憾，但實在是收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒遭圍捕性情兇猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

林務局說，依據「野生動物保育法」21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞者、有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者等情形之一，得予以獵殺或宰殺。

對於各界關注圍捕野生動物的處理模式，農委會林務局保育組科長鄭伊娟告訴中央社記者，地方政府依權責辦理野生動物救援、捕捉、收容工作，林務局109年擬訂「野生動物救援處置流程」，供各地方政府參考。

她指出，各地圍捕逸失的野生動物時，每個案例都很不同，須因應物種、體型、習性等因子，準備手抄網、誘捕籠等工具，必要時由獸醫師使用吹箭、麻醉槍等輔助器材，如果只是驅趕動物，可用較無殺傷力的漆彈槍。

若要捕捉具危險性動物，鄭伊娟指出，除麻醉槍外，尚得備妥獵槍，並視現場情形得採取必要之手段處理。

林務局救傷過黑熊等野生動物，她說，每一次都會跟專家不斷開會，針對所有可能發生的狀況研議對策，作為備案，也會跟圍捕現場的農家、部落的人溝通，以避免引發其他狀況。

另外，她也說，黑熊等野生動物的救傷、圍捕，雖然周邊也可能會有農家、部落，但是不像這次桃園狒狒事件位處民宅人多密集，這讓難度提升很多，國內也確實比較沒有相關經驗，桃園市政府也已動員很多人力。

林務局保育組組長羅尤娟補充，這次狒狒被獵殺，就已知資訊理解，現場若已麻醉槍射擊失準，狒狒本身可能感覺遭遇攻擊威脅，加上現場除了圍捕的人員，還有民眾，狒狒為了自保有可能表現得比較兇猛，現由警方調查，有待還原綜合所有現場狀況來釐清真相。

林務局以往執行移除外來物種埃及聖䴉，與這次圍捕狒狒的獵槍使用目的不同，射殺埃及聖䴉的獵人，除了符合槍砲彈藥刀械管制條例合法持有獵槍，參與計畫共20人都經過訓練，簽約後依據契約內容規範用槍。

林務局並指出，原住民族依據原住民族基本法規定，得以狩獵，但國內沒有一個行業稱為獵人，是由部落或原民團體的自主管理組織發出的獵人證，獵槍不是唯一的狩獵工具，也包含傳統狩獵工具。

政府目前共推行12個自主管理組織試辦計畫，由12個部落或原民團體自主管理，訂定自治自律公約，由這12個組織視個別情況發給成員俗稱獵人證的「狩獵證件」，據林務局了解，每個組織約發出12到300張不等。

原住民族委員會說，警政署目前列管的（取得槍證的）自製獵槍有6977支，因為每個獵人最多可以申請2支，所以有人1支、有人2支，持有獵槍者必須符合槍砲彈藥刀械管制條例規定。（編輯：陳清芳）1120328