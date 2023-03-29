更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
狒狒出沒桃園
新聞專題
狒狒出沒桃園2/56
首頁 / 生活

六福村坦承死亡狒狒為園區所有 即刻關閉動物區檢視設施

2023/3/29 22:59（3/29 23:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
27日受槍傷死亡的狒狒28日上午送抵台北市立動物園檢驗，相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）
27日受槍傷死亡的狒狒28日上午送抵台北市立動物園檢驗，相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）桃園狒狒歷經18天逃亡27日被逮，卻因受槍傷死亡，外界關注狒狒究竟從何而來，六福村今天晚間發出新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有。

六福村晚間發出新聞稿表示，27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治。

六福村表示，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚間釐清後，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。（編輯：張雅淨）1120329

新竹縣政府日前派員會同林務局新竹林區管理處人員至六福村查察狒狒飼養狀況，並檢查安全防護設施，但沒有發現可能逃逸的漏洞。（新竹縣政府提供）
新竹縣政府日前派員會同林務局新竹林區管理處人員至六福村查察狒狒飼養狀況，並檢查安全防護設施，但沒有發現可能逃逸的漏洞。（新竹縣政府提供）
桃園市3月10日發現一隻狒狒出沒，之後在平鎮、龍潭、新屋、楊梅都曾現蹤。歷經18天的「逃亡」，狒狒27日在楊梅富岡被捕獲，但遭獵槍打傷，急救無效死亡。（中央社製圖）
桃園市3月10日發現一隻狒狒出沒，之後在平鎮、龍潭、新屋、楊梅都曾現蹤。歷經18天的「逃亡」，狒狒27日在楊梅富岡被捕獲，但遭獵槍打傷，急救無效死亡。（中央社製圖）
#狒狒出沒桃園
#六福村
#狒狒
延伸閱讀
擊斃狒狒獵人：桃市府知我用獵槍 六福村年輕人要我開槍桃園狒狒遭槍殺始末回顧 逃18天占據媒體版面悲劇收場狒狒擺拍遭批 桃農業局專委請辭獲准 局長自請處分桃園狒狒之死存7大疑點 獵人農業局六福村各執一詞獵人指有3槍麻醉沒擊中 桃農業局：六福村射的傳獵人稱獲許可射殺狒狒 六福村擬提告獵人射殺狒狒遭約談 新北狩獵協會：協助換來背信
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
東非狒狒命喪獵槍下 林務局：應檢視現場指揮過程