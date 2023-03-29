六福村坦承死亡狒狒為園區所有 即刻關閉動物區檢視設施

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27日受槍傷死亡的狒狒28日上午送抵台北市立動物園檢驗，相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）桃園狒狒歷經18天逃亡27日被逮，卻因受槍傷死亡，外界關注狒狒究竟從何而來，六福村今天晚間發出新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有。

六福村晚間發出新聞稿表示，27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治。

六福村表示，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚間釐清後，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。（編輯：張雅淨）1120329

新竹縣政府日前派員會同林務局新竹林區管理處人員至六福村查察狒狒飼養狀況，並檢查安全防護設施，但沒有發現可能逃逸的漏洞。（新竹縣政府提供）