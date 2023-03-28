獵人射殺狒狒遭約談 新北狩獵協會：協助換來背信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風、王鴻國台北28日電）桃園出沒狒狒遭獵槍擊中死亡，獵人遭桃市府警察局楊梅分局約談。新北原住民族狩獵協會今天發布聲明批評，原住民獵人信任漢人政府，接受請求協助，換來卻是背信棄義與推卸責任。

桃園狒狒遭獵槍擊中死亡，媒體報導，開槍獵人稱有詢問在場的六福村相關人員能否開槍，但六福村今天發布聲明表示，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告。

新北市原住民族狩獵協會總幹事吳柏瑋（Gôo Pik-uí）向中央社記者表示，新竹縣政府農業處委請獵人參與圍捕，但獵人卻因此遭司法調查，協會對此感到不捨。

吳柏瑋說，獵人開槍不應該是造成狒狒死亡主因，而是桃園市農業局人員超過10分鐘的擺拍行為，造成狒狒延誤就醫，流血過多導致死亡的可能性比較多，不能把責任都推給獵人，這非常不公平。

吳柏瑋表示，六福村和新竹縣農業處、桃園市政府農業局應負起責任，若獵人因此案遭起訴，協會將串聯全台獵人及原民權益團體進行聲援。

新北市原住民族狩獵協會、暗坑文化工作室、彰化縣磺溪文化永續協會今天也在臉書發布聯合聲明，因圍捕狒狒死亡，導致一名無辜的獵人受到撻伐與司法調查，以至於社會大眾對獵人的狩獵文化與持有獵槍引起撻伐及誤解，此情形令本狩獵協會獵人十分驚恐。

聲明認為，本案起因為新竹縣農業處請求獵人協助的電話，不該是獵人承擔起狒狒死亡的責任，而本案已然導致獵人未來面對來自政府協助請求時，會採取拒絕或保守態度，完全破壞獵人對公務部門的信任感。

聲明另外有3點說明，首先，狒狒死亡原因是延誤就醫，死於桃園市農業局的擺拍行為。桃園市農業局聲稱發現狒狒癱軟後補上麻醉槍，但從現場影片與照片都可以明顯看出狒狒處於出血狀態，但至少有10分鐘之久沒有適當的醫療處置，甚至可見農業局人員在現場開心擺拍，這才是導致狒狒死亡的原因。

聲明表示，「有點常識的人都知道，一槍不可能馬上打死動物，獵人不是神槍手不可能槍槍爆頭，大多是讓動物失去移動能力後再捕獲，所以開槍只是要讓牠不要亂跑或跑太遠而已。」

第2點，以往獵人會收到各地政府請求協助圍捕動物之情事，均非依循採購法或委託方式，也都是「無償協助」，當然獵人也會在現場憑藉自身對於獵物移動方式、行為等應變出捕捉方案，所以農業處在通知時本就知情獵人可以使用獵槍，最後出事情卻是要獵人來背黑鍋，實在冤枉；如此「請求協助」的方式，對獵人毫無保障，反而對獵人造成傷害。

而後看見農業處搖擺不定的卸責言詞，強調只有要求獵人待命而已，更是令人憤怒不已，如果沒有農業處的「電話要求」，獵人根本不會去打一個自己用不到的動物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第3點，出事後從六福村到新竹縣政府連連卸責，從矢口否認找獵人，到後來發現獵人有接到新竹縣政府技正的電話，甚至到現場乘坐的還是林務局公務車，所有環節都一再表明是政府單位同意所為；如今卻只剩獵人一人承擔輿論謾罵與警察調查，新竹縣政府彷彿成為啞巴，「這就是獵人信任漢人政府的下場嗎？」

聲明最後也有3點呼籲，首先，獵人因受政府單位請求協助，不應受司法迫害；第2，新竹縣農業處應承擔責任，勿成為背信棄義的小人；最後，六福村狒狒超額責任應持續追究，「獵人好心幫忙還要揚言提告實在噁心」。（編輯：陳政偉）1120328