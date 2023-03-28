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桃園狒狒之死存7大疑點 獵人農業局六福村各執一詞

2023/3/28 19:51（3/28 20:46 更新）
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桃園市有狒狒出沒，歷經18天逃亡27日被捕獲，卻因槍傷死亡，過程疑點重重，各方說法不一。（中央社製圖）
桃園市有狒狒出沒，歷經18天逃亡27日被捕獲，卻因槍傷死亡，過程疑點重重，各方說法不一。（中央社製圖）
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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市有狒狒出沒，歷經18天逃亡昨天被逮，卻因槍傷死亡，過程疑點重重，各方說法不一。已知參與單位包括桃園市政府農業局、六福村，以及自行攜槍參與並射殺狒狒的林姓獵人。中央社統整桃園狒狒之死7大待釐清疑點。

●圍捕現場究竟有多少組人？是否知道彼此？

獵人說，現場有桃園市農業局的人、六福村的獸醫等等，但都是穿便服，不知道誰是誰。

桃園市農業局說，共派出2組人，1組5到10人，但並非每個人都有來，加上還有其他單位，現場很亂，也沒有清點人數，不知道到底來多少人，也並非所有人都互相認識。

六福村說，配合警方調查、不便發言。

●誰通知獵人到場？

獵人說，接到新竹縣政府農業處廖先生連繫，希望他能協助圍捕。

新竹縣農業處說，有聯繫獵人請對方在竹縣待命，不清楚是誰指派，但縣府不會派獵人跨區到桃園圍捕。

桃園市農業局說，桃園沒委請獵人協助搜捕。

六福村說，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

●桃園農業局知不知道獵人在場、有獵槍？

獵人說，他在現場與桃園市農業局一起行動3至4個小時，對方完全知情，也有告知現場人員（不確定是農業局還是六福村）他使用的是自製獵槍。

桃園市農業局說，管制人員準備要拿手電筒找狒狒時有遇到獵人，但不知道他的身分是獵人，也不知道獵人是真槍實彈。

●誰授意獵人開槍？

獵人說，六福村的年輕人授意他開槍，他原先以為年輕人是屬桃園市農業局，開槍後才知道是屬六福村。

六福村說，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告。

桃園市農業局說，沒有授權，也沒有示意獵人開槍。

●誰知道獵人有開槍？

獵人說，叫他開槍的六福村年輕人，和桃園市農業局一名「高高的人」都知道。

桃園市農業局說，第一時間以為狒狒是被麻醉槍射擊，六福村帶回治療後才知是真槍實彈。

六福村說，配合警方調查，暫不回應。

●麻醉槍究竟開了幾槍？沒打中？

獵人說，不確定是桃園市農業局還是六福村的人員，開了3槍都沒中。

桃園市農業局說，沒有開麻醉槍，麻醉槍是六福村開的

六福村說，配合警方調查，暫不回應。

●狒狒從哪來的？

六福村說，狒狒不是他們動物園的，經清點數量不但沒減少，還多1隻。

桃園市農業局說，桃園沒有人登記飼養狒狒。

竹縣府24日表示，實地了解六福村飼養狀況，沒有發現可能逃逸的漏洞，但仍要求園方精算飼養的狒狒數量，一週內完成清點並回報。（編輯：唐聲揚）1120328

桃園狒狒屍體28日上午送抵台北市立動物園檢驗傷勢，相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月28日
桃園狒狒屍體28日上午送抵台北市立動物園檢驗傷勢，相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月28日
#狒狒
#桃園農業局
#六福村
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