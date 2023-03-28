桃園狒狒為東非狒狒 家衛所29日解剖查死因

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桃園市政府27日捕獲的狒狒受槍傷死亡。狒狒屍體28日上午送抵台北市立動物園檢驗傷勢。圖為相關人員替狒狒屍體進行斷層掃描。（農委會林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）關於桃園出沒狒狒的屍體，林務局今天表示，經台北市立動物園初步依外觀判斷為東非狒狒，個體為雌性，左胸處及右背處可見明顯傷口，家畜衛生試驗所明天將解剖釐清死因。

農委會林務局今天發布新聞指出，桃園市政府上午接近11時，將桃園出沒狒狒的屍體送抵台北市立動物園，於上午11時40分進行X光及斷層掃描等影像學檢查，初步依外觀判斷物種為 東非狒狒 東非狒狒小百科 特徵：毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，雄性的頸部及肩膀的毛較長，也比較強壯，口鼻部延長，有點像狗，尾巴成倒U形

習性：群居動物，每群的大小通常為30-60隻，雄性的狒狒藉由打架及結盟來決定彼此的階級，通常在地面活動，也會爬樹

地理分布：非洲馬利、衣索比亞、坦尚尼亞北部，主要棲息於大草原、草地、開闊的林地、石礫山地等區域 資料來源：台北市立動物園 看更多 關閉 （ Papio anubis ），個體為雌性，體長（吻肛長）60公分、尾長35公分，體重14公斤。

檢傷部分，林務局說明，左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片，下午已將屍體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，家衛所已邀獸醫法醫及人類法醫專家共同解剖，預計29日上午進行，初步報告10天到14天提供，屆時中央及地方政府會統一對外說明。

林務局重申，中央政府及地方政府的職掌不同，有關保育類野生動物管理，依「野生動物保育法」第31條規定，有明確的分工，地方政府負責管理及查核，中央（農委會林務局）負責政策擬訂、督導地方政府依規辦理。

林務局並說，這次狒狒捕捉工作為桃園市政府的權責，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員至現場參與，當時指揮的情形及實際狀況，仍應由桃園市政府完整釐清說明。（編輯：陳政偉）1120328