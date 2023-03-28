狒狒遭槍殺 動團提5問籲檢調介入查真相

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）台灣動物保護行政監督聯盟今天表示，狒狒脫逸變成遭槍殺致死引人憤怒，並提出5點疑問，包含誰下令開槍、何以會有將急待搶救的狒狒像提菜走出來拍照等，籲檢調介入查明真相。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳接受中央社記者電話訪問時指出，這起事件凸顯台灣對於引進野生動物機構的管理、因應野生動物脫逸處理的問題很多，據以提出5個問題，呼籲檢調介入調查給真相。

何宗勳說，基於各縣市主管機關負責管理當地動物展演機構，他提出2個問題，疑問一，「狒狒到底從何處脫逸？」疑問二，「當各界指向從六福村脫逸時，六福村清查數字沒對攏，數字多1隻，顯示管理上有很大缺失，有無究責？」

何宗勳並說，就他向農委會林務局詢問所悉，雖然林務局將獵人的電話交給新竹縣政府農業處，但是縣府難道不知道獵人是使用獵槍的，且現場總指揮為桃園市政府，應掌握執行狀態，據此他對新竹縣政府、桃園市政府有2個疑問。

包含疑問三，「這擺明就是沒有要留下活口嗎？」疑問四，「現場究竟是誰下達開槍指令？為何獵人會比桃園市政府農業局早到？還有時間開槍？」

何宗勳指出，現場都應該有主管機關主管、獸醫師等在場，疑問五，「桃園市政府農業局專門委員卻在事後像買菜提東西出來拍照當英雄，這種見獵心喜的行為，難道不知道狒狒已經受傷嗎？這是標準作業流程嗎？」

何宗勳說，或許狒狒就是這樣拖延搶救時機而死亡的，相關人等都是共犯，應為自己的行為付出代價，呼籲檢調介入調查，查出真相。（編輯：管中維）1120328