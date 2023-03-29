東非狒狒命喪獵槍下 林務局：應檢視現場指揮過程

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）東非狒狒死於獵人槍下，為何圍捕變獵殺引發關注，農委會林務局長林華慶今天說，圍捕野生動物有可能備槍，帶槍未必會使用，應檢視現場指揮過程、怎麼下令開槍，交由檢方釐清。

東非狒狒2天前在桃園市被圍捕時中槍死亡，今天進行解剖，林華慶說，全案已由桃園地檢署偵辦，檢方到場了解並要求，農委會家畜衛生試驗所在檢方同意前不要透露解剖結果等內容，必須尊重檢方，最快10到14天之後，解剖報告由地方與中央主管機一起對外說明。

作為保育類野生動物的中央主管機關，林華慶今天接受媒體專訪，他認為，圍捕狒狒過程中指揮系統可能沒有統一，在專業方面也有很多需要檢討。但他也說，桃園市農業局有跟林務局聯繫，為了追蹤狒狒很辛苦，外界應給與一點點鼓勵，這樣才能繼續往前走。

對於圍捕狒狒使用獵槍，林華慶強調，過去林務局委託專業獵人執行任務，他們非常謹守規定，都沒發生這樣的問題，所以還是要還原當時的現場，「為什麼獵人會開槍？」、「獵人帶槍不代表獵人就會開槍」，這是兩個非常清楚的邏輯問題。

他也說，圍捕大型、有危險性的動物，是可能準備獵槍的，以防傷及現場人員、第三方民眾，但是希望備而不用。涉入狒狒案的獵人那天執行移除外來種的任務，在新竹縣境內，後來陰錯陽差進到整個圍捕團隊，需要進一步釐現場狀況。

他重申，這次事件最後的結果是大家所不樂見的，所以要回到指揮的過程，「是怎麼樣下令？」或是「他有接到指令？」，由於檢方已經在調查，就靜待釐清。

關於狒狒究竟從何而來。林華慶說，專家有告知進行基因分析有潛在的挑戰與困難，成本也要納入考量，並需要台北市立動物園、六福村、高雄動物園等配合採樣組織、毛，且要相當多數量，樣本才有代表性，如此就需要捕捉動物，才能取得；不過林務局仍會朝克服困難的方向執行基因分析，找出這隻狒狒的親緣關係。

對於六福村野生動物園無法核實飼養狒狒數量，能否排除死亡狒狒自六福村，林華慶說，確實沒辦法確定狒狒一定來自哪裡或不是來自哪裡；不過六福村跟台北市立動物園、高雄動物園不同，面積很大且可能混種、放養，不可能每天精確掌握動物隻數。

關於是否要植入晶片以便管理，林華慶說，若每一隻都植入晶片，要動用捕捉、麻醉，對動物是相當大干擾，甚至會造成死亡。

他進一步說，林務局會就管理面向進行檢討，邀集專家、地方政府共同討論清點動物數量及個體辨識，例如運用空拍機、影像辨識，以減少過多干擾、造成動物緊迫；以及增加動物數量登記的備查頻度，讓地方政府每年一通報數量的作法，縮短為每半年或每一季一次。（編輯：陳清芳）1120329