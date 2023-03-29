六福村坦承園區狒狒脫逃釀悲劇 園方道歉：自然放養盤點有難度

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狒狒出沒桃園市先前就遭質疑是從六福村逃跑，新竹縣政府日前實地了解飼養狀況，沒有發現可能逃逸的漏洞，但仍要求園方精算飼養的狒狒數量。（讀者提供）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）桃園狒狒27日被逮，卻因受槍傷死亡，外界關注狒狒究竟從何而來。六福村29日晚間發新聞稿表示，這隻狒狒為園區所有，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。

六福村晚間發新聞稿表示，園區於3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，所以在23日媒體詢問的第一時間回應「非本園區動物」，當日經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動物脫逃。

六福村表示，主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與園區申報之數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，園內啟動盤點機制，包含26日上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，但因之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

六福村表示，27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心搶救，但仍不幸宣告不治。

六福村表示，獸醫在協助救治過程，發現狒狒的結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即由園區主管啟動調查，經釐清判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司也趕緊關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

六福村表示，對於狒狒生命的消逝感到無限哀傷，此次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔。

六福村表示，未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市農業局接力追捕，但狒狒27日在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺。

然而，獵人坦承射殺狒狒，但他強調是有人授意他開槍，同時參與圍捕行動的六福村人員、桃園市農業局都表示沒有授權，過程疑點重重，各方說法不一，全案仍待調查。（編輯：楊昭彥）1120329