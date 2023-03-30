狒狒案 林務局、竹縣府31日赴六福村調查

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）對六福村野生動物園東非狒狒案。農委會林務局局長林華慶今天表示，要先查出設施漏洞，明天上午將跟新竹縣政府、專家前往調查，預計中午前對外說明。

繼埃及聖䴉跑出園區引發生態平衡，讓農委會林務局編列新台幣7400萬元執行移除計畫。六福村去年也遭動保團體揭露10年死8隻長頸鹿。今年3月間又發生東非狒狒逸失，圍捕時死亡案，再引發爭議。

六福村昨天承認東非狒狒從園區逃出等等。林華慶今天接受媒體聯訪時說，明天上午預計9時多，將會同新竹縣政府、專家等前往檢查設施安全，目前園區雖有幾道圍堵設施及門，但是狒狒跑出來表示有漏洞，最重要的是先把漏洞找出來。

他指出，現在動物園要兼顧動物福利與遊客觀看需求，不會用銅牆鐵壁之類的傳統設施，多在細節上用隱藏式的設計，即便國外先進國家的動物園也難保動物不會跑出去，重點是要馬上知道、進行圍捕，傷害性會比較小，跑出去都不知道，後續問題就比較麻煩。

對有專家說圍捕時有飼育員在場，較有利於穩定狒狒的狀態。林華慶說，不清楚六福村是何時起知道狒狒來自其園區，確實時間上早些知道，也許還有機會做更妥善的處置，不過也有報導稱，有里長說之前發現狒狒時，六福村獸醫一出現，狒狒就跑了，所以也要看狀況，因為動物通常不喜歡獸醫。

另外，針對六福村盤點動物隻數無法核實。林華慶補充，明天到現場調查，也會針對清點動物的技術進行環境會勘，因為六福村有幾公頃大、上百隻狒狒，農科院AI相關領域專家將一起前往，看看是否能用科技協助業者改善動物清點的作法，若有適合的設備，可以請縣府讓業者安裝使用。（編輯：李亨山）1120330