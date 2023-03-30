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六福村狒狒之死
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六福村狒狒之死1/67
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六福村動物園區暫停開放 提供餐商券補償

2023/3/30 14:59（3/30 16:01 更新）
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受到狒狒事件影響，六福村30日表示，動物園區已全面暫停開放，另外，農委會林務局31日將會同新竹縣政府前往六福村對圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求。中央社記者郭宣彣攝 112年3月30日
受到狒狒事件影響，六福村30日表示，動物園區已全面暫停開放，另外，農委會林務局31日將會同新竹縣政府前往六福村對圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求。中央社記者郭宣彣攝 112年3月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）因狒狒事件影響，六福村今天表示，動物園區全面暫停開放，現場購票民眾將可以獲得餐商券做為補償，可以園區用餐及購物使用，網路及其他管道購票則不予補償。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有，但昨天晚間坦承狒狒來自園區，六福村今天上午開記者會說明，動物園區部分也已暫停開放，並拉白線禁止進入。

六福村遊樂園資深總監葉忠岳稍早接受媒體聯訪表示，表示，主管機關實地勘查時出現官方狒狒數量資料與園區申報數量不吻合，園區立即啟動盤點機制，包含26日上午關閉狒狒區，展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，動物園區部分也全面暫停開放。

葉忠岳說，目前以園區動物安全和防護進行補齊為優先，並進行數量盤點，藉此機會徹查；此外動物園區已全面暫停開放，會以園區安全考量為標準，分區逐步開放，目前還未有開放時程。

六福村表示，今天仍有遊客購票入內，但因動物園區全面關閉期間，六福村給予補償，但僅限現場購票者，會贈送餐商券能在園區內折抵消費，不過網路購票或其他管道購票不另補償。

六福村指出，現場購票價格是成人票為新台幣1199元，贈價值300元的餐商券；學生票為1099元、贈300元餐商券；學童票是899元、贈200元餐商券；幼童票是699元、贈200元餐商券；博愛票599元、贈200元餐商券。

農委會林務局今天透過新聞稿表示，明天將會同新竹縣政府前往六福村進行圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求。

林務局表示，明天現勘除狒狒之外，也將針對其他以大面積、多數量群體圈養的保育類野生動物飼養場域一併通盤了解，將詳細檢視戶外放養場域的管理模式、圍阻設施等，提出改善要求。

林務局說，另也依現場狀況評估狒狒或其他多數量群養的動物清點方式，除人工目測計算外，也評估科技影像AI辨識的可能性，以及個體晶片植入管理的可行作法。

是否會考量植入晶片管理動物，葉忠岳在媒體聯訪時表示，這隻脫逃狒狒並無植入晶片，後續是否植入晶片，需與主管機關討論，若以此方式要捕捉每一隻狒狒麻醉，「會比較不人道」。（編輯：吳協昌）1120330

#六福村
#狒狒
#動物園
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