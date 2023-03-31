狒狒遭射殺羅生門 綠委聲援獵人批六福村

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）六福村狒狒逃逸，在圍捕中遭射殺死亡。民進黨立委陳瑩、伍麗華今天說，六福村現在告開槍的獵人只是為了轉移焦點、規避管理不當的疏失，這不是文明而是真正的野蠻，她們要站出來聲援獵人。

陳瑩表示，不管是六福村還是桃園市政府、新竹縣政府，拿法律當作武器來對付弱勢獵人、把責任推卸給獵人，這不是文明，這才是真正野蠻。他們呼籲六福村徹底改善管理不當情形，「我們要抵制，我不會帶孩子去六福村、我也不會去相關企業消費」，直到改善為止。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有，但29日晚間坦承狒狒來自園區。此外，狒狒在27日圍捕過程中遭獵人開槍打死，獵人指稱是六福村同意；六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告。

原住民立委陳瑩、伍麗華今天召開「六福村提告獵人，只為掩蓋狒狒之亂疏失」記者會指出，獵人受邀出任務，卻落得如此下場，根本是有事找獵人、出事獵人扛，令人遺憾。

陳瑩認為，到底是誰指示獵人開槍，已進入司法程序，檢調單位會調查清楚，六福村、桃園市政府、新竹縣政府大甩鍋，且六福村竟然堅持要對獵人提告。六福村不該堅持用訴訟的方式來轉移焦點、規避管理不當的疏失。

伍麗華指出，這名獵人是合法獵人，這幾天的輿論讓獵人受到很大壓力與創傷，希望司法還給獵人公道，政府單位也該就野生動物抓捕沒有專業技術與標準作業程序進行改善。

陳瑩、伍麗華也提出幾項訴求，要求農委會林務局徹底調查六福村是否早知道狒狒逸失，以及林務局應展開密集式稽查、督導新竹縣政府落實盤點六福村內的動物數量等。

受邀出席記者會的林務局副局長林澔貞表示，今天已會同新竹縣政府及台北市立動物園3位靈長類專家、2位大學教授一起到六福村現場，幫忙檢視及找尋缺失之處，並尋求改善方案，後續結果會再對外公布。

林澔貞接著指出，會檢討野生動物保育法，例如針對逸失動物會加強飼主責任、加重罰金，已研擬；此外，民國109年時已發給各地方政府相關逃逸處置標準作業程序，讓其處理逃逸野生動物時有些依循，後續也會持續檢討，並邀集相關縣市政府、相關單位與專家學者進行研討。（編輯：翟思嘉）1120331