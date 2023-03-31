六福村狒狒數量打晶片才能清點？林務局評估用AI輔助計算

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（中央社記者管瑞平新竹縣31日電）林務局今天會勘六福村勘查狒狒飼養場域，尋找狒狒脫逃可能的漏洞與缺失，並找動物影像辨識專家參與，評估建立AI（人工智慧）辨識模型清點園區狒狒數量。

農委會林務局今天上午會同新竹縣政府並邀請台北市立動物園3名照養人員、野生動物與靈長類行為專業學者國立師範大學教授王穎及國立屏東科技大學副教授蘇秀慧等人現勘，一行人搭乘園區車前往狒狒區勘查飼養場域後，接受媒體聯訪。

林務局野生物保育科科長鄭伊娟指出，今天主要邀請縣府、專家學者一起討論，探討環境問題及內部動物行為是否符合動物福利，特別是請學者以專業角度給予建議，幫忙未來六福村狒狒數量要如何計算出來，或園區內監控狀況要如何處理，稍晚開會都會一併討論。

鄭伊娟表示，六福村狒狒以放養照顧，現在無法精準掌握狒狒數量，今天就是要把這問題解決，也要求園方落實動物管理的責任，希望先從靈長類全部先建好一個完善管理機制，不是只有六福村，全台公私立動物園也不少，但會以靈長類為優先，因為牠們活動靈活度比較大，脫逃機會也比可能比較多。

媒體詢問，有報導指稱六福村員工爆料園區狒狒3年前就有250隻，是否可能？林務局是否定期要求清點數量？

對此，鄭伊娟說，這是假設性問題，還是要實際勘查、聽取專家意見，但根據去年新竹縣府核報上來的數量就是155隻；針對狒狒清點方式，今天也邀農科院專家評估運用AI辨識模型進行判別。

農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文表示，清點動物數量並非易事，根據不同類型，第1種是抽樣或估算；第2種是人員清點，在動物身上做記號；第3種是在動物身上做永久性記號，例如打晶片。

他說，針對園區狒狒，在3種方式中，大家應最不能接受估算方式，人要接觸狒狒身上做記號也難，即便每隻都有晶片，也不可能把動物趕到一個區塊每天清點。比較好的方式是，園方有個機制每天獲取影像，藉由人跟AI模型同時以機器幫助人類一起計算。

陳正文指出，過去執行計畫中，與國家高速網路與計算中心合作有清點豬隻的AI模型，還算準確，如果園方、主管機關同意要做這件事，可用攝影機拍到全部狒狒影像就可用AI技術進行計算，但前提是要可以拍到所有的動物。

他表示，重點還是在影像的取得，「AI是如果攝影機拍不到，那就算不到」，有關攝影機架設、解析度、是否可能遭狒狒破壞等，這部分園方若有策略，農科院會及國家高速網路與計算中心會一起協助。

媒體詢問，若影像取得成功多久可算出數量。對此，陳正文說，這取決於好幾件事情，要先取得影像且可辨識狒狒到哪裡，第二要有一群人去標示狒狒位置，把資料給電腦去學習，整個過程有很多的時間取決點，若園方有好的策略去拍到狒狒，估計至少也要好幾個月才可完成這件事。

國立師範大學生命科學系教授王穎指出，狒狒是社會性動物，有時形成小家族，各自建立地盤，一旦族群量多，社會族群衝突升高，就增加部分個體逃亡可能性。

他認為，園區場域很大一片，在這空間內應可建立更多樣性、讓不同狒狒族群可以躲藏休息的地方，增加內部可棲居空間的豐富度；另增加錄影監視器，也有助了解族群動向。（編輯：戴光育）1120331