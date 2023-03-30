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動保團體指六福村頻傳照養不當爭議 籲檢討改善

2023/3/30 18:56（3/30 20:16 更新）
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六福村野生動物園因狒狒事件挨批，動保團體30日指出，園方曾有埃及聖䴉脫逃引發生態浩劫、10年內養死8頭長頸鹿及白老虎相互打鬥死亡等黑歷史；而多數老虎僅能在室內，活動空間明顯不足，園方應檢討改善。（鳥語獸躍調查員林婷憶提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月30日
六福村野生動物園因狒狒事件挨批，動保團體30日指出，園方曾有埃及聖䴉脫逃引發生態浩劫、10年內養死8頭長頸鹿及白老虎相互打鬥死亡等黑歷史；而多數老虎僅能在室內，活動空間明顯不足，園方應檢討改善。（鳥語獸躍調查員林婷憶提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月30日
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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣30日電）六福村野生動物園因狒狒事件挨批，動保團體今天指出，園方曾有埃及聖䴉脫逃引發生態浩劫、10年內養死8頭長頸鹿及白老虎相互打鬥死亡等黑歷史，園方應檢討改善。

對於動保團體的批評，六福村向中央社記者表示，暫不回應。

民進黨立委高嘉瑜今天在臉書（Facebook）發文表示，自發現有狒狒出沒桃園地區後，六福村直到昨天才坦承狒狒是園方所有，園方在過程中涉嫌刻意隱瞞、逃避責任甚至撇清關係。

高嘉瑜指出，去年3月她與動保團體共同召開「長頸鹿追思記者會」，揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿狀況，認為園方管理明顯有問題。

動物保護團體「鳥語獸躍」調查員林婷憶今天告訴中央社記者，過去10年，六福村不斷繁殖、引進、借殖長頸鹿，但有8隻因疾病、意外等原因死亡，且多數活不到10歲，遠低於平均壽命27歲。

林婷憶表示，六福村野生動物園長頸鹿展區為緩坡空間導致長頸鹿容易跌倒，曾有1隻因場地溼滑跌倒死亡，另1隻是奔跑跌倒摔斷腿遭安樂死。

另外，她指出，老虎為獨居動物，六福村曾發生白老虎父子互相打鬥致死，六福村應擴大動物活動空間，照顧動物。

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林務局保育組長羅尤娟向中央社記者表示，六福村野生動物園曾發生園區埃及聖䴉脫逃到戶外事件，且擴大繁殖逾萬隻，造成台灣生態平衡問題，為維持生態，林務局著手進行移除作業。

羅尤娟指出，在108年前是透過移除巢穴、或搭配架陷阱等方式捕捉，但成效不佳；108年後開放獵手清除後效果提升，至今共移除達1.8萬隻，目前剩零星數量持續移除中。（編輯：戴光育）1120330

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