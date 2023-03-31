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六福村狒狒之死
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六福村狒狒之死1/72
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動物園防脫逃擬修野保法 設備不符標準最重罰30萬

2023/3/31 13:04（3/31 13:18 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）行政院農業委員會林務局今天說，將修野生動物保育法，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失罰則；近期也將修正相關管理辦法，新增不符防脫逃設備標準最高罰新台幣30萬元。

六福村狒狒脫逃事件引發爭議，林務局保育組長羅尤娟上午告訴中央社記者，已在研議修法，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰款，發生逸失導致主管機關協助圍捕衍生費用也將由飼主負擔，預計立法院這會期提修法草案。

現行野保法規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。逸失時所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

此外，野保法規定，飼養或繁殖保育類或具危險性野生動物，應具備適當場所及設備，並注意安全及衛生，場所及設備不符合標準者，罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

羅尤娟說，將依母法野保法，修正保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法，要求飼主應完善防逃設備，否則也可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另外，林務局說，將依野保法公告應註記動物種類及註記方式（如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。（編輯：李明宗）1120331

#羅尤娟
#野保法
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