有民眾3/3曾目擊狒狒身影 六福村：應是同一隻

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣議員朱健銘今天表示，3月3日接獲住在六福村附近民眾陳情，發現疑有狒狒身影且有影像，至於是否與逃脫死亡的狒狒為同一隻待釐清。六福村說，初步判斷屬同一隻。

朱健銘向中央社記者表示，日前有民眾到服務處陳情，住家附近疑有狒狒遊蕩，經調閱民眾家中監視器後發現，於3月3日的記錄畫面中，清楚拍下外型與狒狒相似的動物，正一步一步走在碎石子路上，接著就進到一間鐵皮屋，消失在鏡頭前，後來有民眾反映在3月6日也有發現，但監視器未拍到。

朱健銘說，對於民眾連續2次看到疑為狒狒身影時，有通報動物防疫所，經業務承轉至新竹縣政府農業處後，有放置捕籠去做誘捕。

朱健銘指出，他的服務處志工也協助，從最開始發現疑似狒狒的位置是於六福村附近路段開始尋找，但沒有進展，至於是否與六福村逃脫的狒狒為同一隻，他無法證實。

六福村向中央社記者表示，感謝民眾熱心提供，透過此影片，園方確認這次事件的狒狒為園區所有，而影片中的狒狒初步判定應與這次逃脫的狒狒為同一隻，園方也會依照影片時間點，釐清脫逃原因。

六福村說，目前正積極與相關單位溝通互動，研擬可行方式，園區仍將持續強化動物園區安全措施，再次致上歉意，會更加努力讓園區更趨完善。

對於在3月3日與3月6日有無接獲狒狒遊蕩等通報，竹縣府農業處向中央社記者表示，只要有接獲野生動物或保育類等動物的救傷通報等，縣府會有Line的工作群組進行通報，並進行救援，如設置誘捕籠等，將動物帶回診療。

農業處說，由於Line的工作群組是為求快速支援，訊息持續更新，每天都至少有5到10件案件通報，事過約快1個月，因通報量大目前難再確認3月3日與3月6日所接獲的救傷案件等情形。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，27日在楊梅富岡遭捕獲，但被獵槍打傷急救無效死亡，六福村29日發布聲明坦承狒狒為園區所有並致歉。（編輯：李錫璋）1120331