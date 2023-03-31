檢視六福村狒狒圈養場 林務局限6個月全植入晶片

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林務局31日與新竹縣政府、專家學者前往六福村檢視狒狒圈養場，要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作。（新竹縣政府提供）

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）林務局今天表示，與新竹縣政府、專家學者前往六福村檢視狒狒圈養場，已要求業者1個月內完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，並在6個月內全面完成狒狒晶片植入及登記工作。

針對六福村野生動物園東非狒狒跑出園區，圍捕又發生死於獵槍下，引發全國關注。行政院農業委員會林務局上午會同新竹縣政府，並邀請有相關飼養經驗的台北市立動物園照養人員3名、農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文、國立師範大學教授王穎及國立屏東科技大學副教授蘇秀慧，前往六福村狒狒區勘查。

林務局下午發布新聞指出，會勘東非狒狒園區時，發現圍牆的防逃電牧線設置數量、高度不足；圍牆雖高4米，但與外圍樹木過近，緩衝區電圍欄外側也有植栽樹木過近問題，一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒就有機會攀爬逃出；以及狒狒園區電動門出入仍存在管理上的漏洞，稍不注意，會有脫逃機會。

針對上述問題，林務局說，已與新竹縣政府一起要求業者在1個月內，應將防逃電牧線加高並增加數量，靠近電圍欄的樹木應全面整理完成，並針對園方所有工作人員完成動物脫逃相關教育訓練，以及遊園車動線進出電動門的管制訓練。

林務局並說，狒狒區的設計仿照東非原棲地，環境寬闊、地面多涵洞供動物躲藏，加上地面高低起伏，部分道路掏空位置也成了躲藏去處，且飼養方式為自由放養，專家學者、具狒狒飼養經驗的動物園照養員都說，不論用目視還是科技方式清點，都極為困難，建議仍須全面捕捉植入晶片。

不過考量要做到個體全面登註記需要相當時間，林務局說，決議要求業者在6個月內全面完成狒狒的晶片植入及登記工作；而六福村現在有登記的狒狒共163隻。

專家群也建議，在場域淨空後，同時進行場域補強及環境豐富化改善，包含修補地面破損死角、在園區內架設自動照相機觀察狒狒活動模式、增加休憩棲架，並增加4至5處餵食點。

另外，林務局說，也請園方即日起短期內每天進行空拍機影片拍攝，除自行檢視狒狒日常行為及圈養環境外，也將影片提供農科院協助建立AI辨識模型，若能成功建立，將有助於園方運用於狒狒圈養管理，確實掌握環境狀況。（編輯：陳政偉）1120331