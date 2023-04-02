傳狒狒驗屍無結紮？ 六福村：牠有結紮傷口特徵

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（中央社記者曾以寧、魯鋼駿新竹縣2日電）六福村日前以脫逃狒狒身上結紮痕跡坦承為園區所有，今天傳出初步驗屍死亡狒狒身上無結紮痕跡。六福村對此指出，牠確實有發現結紮傷口特徵，靜待解剖報告釐清。

媒體報導，今天傳出死亡的東非狒狒經初步驗屍，發現牠的身上並無結紮痕跡。

對此，農委會林務局保育組科長鄭伊娟今天告訴中央社記者，檢方已介入偵辦，家畜衛生試驗所未獲檢方同意不得公開解剖結果，因此林務局也不清楚死亡狒狒是否有結紮過等細節。

鄭伊娟指出，根據六福村日前回報，園區確實曾在民國107年執行過大規模狒狒結紮，只是當時因捕捉困難，仍有部分狒狒沒有結紮到。

另外，六福村對此透過文字稿回應表示，園區獸醫於搶救過程確實發現牠有結紮傷口特徵，因而判斷死亡狒狒為園區所有，並在確認後第一時間對外說明並致歉，將靜待相關單位解剖報告釐清。

桃園市平鎮區3月10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，3月23日起由桃園市政府農業局接力追捕，但狒狒於3月27日在楊梅區富岡遭林姓獵人以獵槍打死，林姓獵人稱是六福村年輕人要他開槍，聲明要提告獵人的六福村後續改口承認這隻狒狒來自園區。（編輯：戴光育）1120402