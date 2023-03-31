六福村狒狒脫逃事件 陳吉仲：1個月內查清說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣31日電）行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天表示，農委會林務局上午與新竹縣政府勘查六福村，將於1個月內調查清楚狒狒脫逃事件後對外說明，並協助六福村改善動物管理。

桃園狒狒27日遭圍捕因受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有，但之後改口坦承狒狒來自園區。

陳吉仲上午在雲林縣視察大蒜機械採收時，接受媒體聯訪表示，林務局和竹縣府到六福村確認狒狒為什麼會逃脫？管理是否有缺失？1個月內完整調查清楚狒狒從逃脫到被槍殺始末後對外說明。

他說，農委會將透過影像科技協助六福村盤查動物數量，協助改善野生動物管理，也要釐清圍捕過程沒依野生動物保育法辦理原因。

陳吉仲表示，農委會將再教育各縣市第一線野生動物保育人員；另外，台灣基本上已禁止野生動物進口，業者想進口都要專案審查，管理、環境沒到位就不放行。（編輯：李明宗）1120331

延伸閱讀 動物園防脫逃擬修野保法 設備不符標準最重罰30萬