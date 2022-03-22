動保團體：六福村長頸鹿10年死8隻 反對再引進

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（中央社記者楊淑閔、郭宣彣台北22日電）動保團體今天質疑，六福村動物園10年內養死8隻長頸鹿，多不到10歲，遠低於平均壽命27歲，反對業者再從墨西哥動物園引進3隻長頸鹿。林務局說，上半年會實地審查。

截至發稿時，六福村仍未回應。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會及鳥語獸躍召開「10年死8隻！反對六福村再引進長頸鹿送死」記者會。會中發布資料指出，六福旅遊集團旗下、位在新竹關西，號稱亞洲第一座結合生態動物園的六福村主題樂園與六福莊生態渡假旅館，園區共飼養約70種、1000多隻動物。

台灣動物平權促進會並說，但是1976年六福村動物園起家至今爭議不斷，包含1979年自美國引進埃及聖䴉導致溢出野外，2004年引進基因缺陷的白老虎並兩度繁殖小白虎，2015年發生長頸鹿「布丁妹」在遊客面前生產，小長頸鹿早產夭折登上各大媒體版面，同年引進原棲地在非洲沙漠的狐獴並大量繁殖等。

鳥語獸躍調查員林婷憶指出，過去10年，六福村不斷繁殖、引進、借殖長頸鹿，有8隻因疾病、意外等原因死亡，多數活不到10歲，遠低於平均壽命27歲，其中，好發於草食性動物的「捻轉胃蟲症」，會長期耗損長頸鹿群體健康，須服用各種驅蟲藥、抗生素治療。

她舉例說，從木柵動物園借殖的「宵璋」，入住一年半就因捻轉胃蟲症導致食慾不振，即使多次投藥、監控捻轉胃蟲量，仍年僅4歲死亡；從美國引進的長頸鹿荷莉和蘇菲亞，也分別在5歲、7歲時因展場設計不良摔倒致死或安樂死；凸顯園方飼養環境與照養不當。

她並說，今年1月，六福莊生態渡假旅館僅存的長頸鹿的布丁妹，年僅15歲不幸因病逝世，而7年前、2015年時，園區讓布丁妹與親兄弟斑斑近親交配懷孕，也發生早產導致小長頸鹿發育不良而夭折事件，當年斑斑病逝後，解剖也發現體內有塑膠袋，原因可能與工作人員所述內容有關，即旅館內沒有人員監管遊客與動物互動，遊客會私下餵動物。

基於上述管理歷史，台灣動物平權促進會執行長林憶珊質疑，布丁妹病逝後，六福村僅存一隻長頸鹿珍妮，業者就急於引進3隻長頸鹿來替補明星動物的空缺，恐釀更多悲劇，呼籲政府駁回六福村從墨西哥動物園再引進的申請。

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農委會林務局保育組簡任技正黃綉娟說，預計上半年會進入專案小組審查，包含現場會勘，小組由農委會林務局及畜牧處組成，成員包含林務局、畜牧處及教育部各派代表出席，也含動保領域及野生動物保育領域學者專家，動保團體可推薦專家參與，相關作業會透明、公開。

與會的台灣民眾黨立委蔡壁如則說，目前國內的動物園，僅台北市立動物園取得源自環境教育法的環境教育場域認證，擬推動修改野生動物保育法施行細則，規範動物園要取得此資格才能引進保育類野生動物。林務局說，會再研議第25條內容。（編輯：管中維）1110322

動保團體22日偕同立委舉行記者會，抨擊六福村以環境教育之名申請輸入保育類動物，卻供遊客體驗付費餵食，將其作為商業利用，有違反「野生動物保育法」之嫌，要求中央、主管機關依法調查，眾人現場也為年初病逝的六福莊明星動物長頸鹿「布丁妹」默哀致意。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日

時代力量立委陳椒華（右3）、民眾黨立委蔡壁如（右4）、國民黨立委洪孟楷（左4）、民進黨立委高嘉瑜（左3）與動保團體22日上午在台北舉行記者會，指出六福村的缺失，反對六福村再申請引進長頸鹿。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日