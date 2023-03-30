買鳳梨送高麗菜 農糧署攜9大通路推多元促銷

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）鳳梨4月進入盛產，受到中國仍暫停輸入台灣鳳梨的影響，農糧署今天宣布強化內銷對策，攜手全聯、家樂福等9大通路好幾波促銷，包括買鳳梨送高麗菜、特價優惠新台幣39元等。

中國大陸自2021年3月1日起暫停輸入台灣鳳梨至今，農糧署預計今年產季到來，4月份產量約6萬公噸，今天召開「旋鳳來襲 聯手出擊」記者會，與全聯、家樂福、大潤發、統一超商、全家便利商店、大苑子、台北希望廣場、農良直賣所及台灣優果鮮販企業團購平台等9大通路聯手出擊，推出鳳梨促銷活動。

其中全聯從今天起至4月16日，推出3檔次優惠活動，並可搭配在4月20日前指定鳳梨任2支現折新台幣10元的常態優惠活動。

由於近期天熱高麗菜生長快速，產量增加，家樂福安排3月24日至3月30日期間，推出購買產銷履歷金鑽鳳梨送高麗菜的限量促銷活動。大潤發則推出多款國產鳳梨促銷優惠，優惠價39元起。

全家便利商店推出登錄會員任選國產水果截切盤，可累積1個章，選購鳳梨截切商品加碼累積2個章，滿3個章可兌換1盒鳳梨截切盒，滿5個章兌換1盤鳳梨截切盤。統一超商推出產銷履歷截切杯，自4月19日至5月16日間推出第二件8折活動。

手搖飲業者大苑子推廣國產鳳梨飲品，到5月持續推出鳳梨飲品1+1只要99元優惠。農糧署與大苑子加碼於4月26日至28日推出旺來翡翠買一送一優惠，每天每間門市限量40組；5月1日至10日推出旺來翡翠2件119元。

另外，農委會輔導財團法人農業科技研究院推出的「台灣優果鮮販企業團購平台」，鼓勵企業團體向產地農友選購國產鳳梨。

農糧署輔導農科院建置的「農良直賣所」，提供消費者直接跟產地採購新鮮鳳梨，即日起至4月30日止，購買一箱國產鳳梨贈送刮刮卡1張，張張有獎，包含面額200元的平台折價券、鳳梨果乾果汁等多種獎品。

至於台北希望廣場則會在現場銷售產地直送的新鮮鳳梨。

農委會統計，111年跨112年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2951公噸略減1%，主產區為高屏、嘉南及南投產區。今年外銷擬出口2萬公噸，加工、內銷目標各8000公噸。（編輯：陳清芳）1120330