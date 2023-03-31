幼兒園師生比調整到1比12 年投入經費20億元

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（中央社記者陳至中台北31日電）行政院會昨天通過師生比調整方案，教育部今天表示，預估從民國113年到119年，平均每年投入經費約新台幣20億元，包括一般私幼調整師生比後增加的費用，會由政府協助分攤。

行政院會昨天通過教育部報告的「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規劃」，將從今年8月起，以3個學年為期程，透過各項策略，將幼兒園師生比從1比15，逐步調整為1比12。

教育部今天以文字向媒體補充，相關方案所需經費，平均每年為20億元，包括在方案實施前，就已達到1比12的準公共幼兒園（與政府簽約的私幼）、一般私立幼兒園，將提供2年獎勵經費，每年10萬到20萬元，預估全國有1730園受惠。

還未達到1比12的準公幼、一般私幼，全國有2322園。教育部表示，準公幼於113學年度起，會將師生比1：12列為合作要件，調整班級人數產生的成本，會由政府協助家長支付調增的費用。一般私幼則採引導方式，人事成本若反映於收費，會由政府協助家長分攤部分費用。

公共化幼兒園（公幼、非營利）部分，教育部表示，部分園所會直接調整為1比12，部分則是逐年調整；供需暫時較難調節的園所，則會兼採增班、增置教保員的方式。新設立的公共化幼兒園，即以1比12編班為原則。

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由於各縣市公共化幼兒園招生狀況差異大，偏遠地區已出現招不滿的狀況，都會區仍然是一個名額難求。教育部表示，會逐園盤點供需情形，給予縣市調整空間，目前仍待與地方政府確認數據。

至於調整師生比產生的人力需求，教育部表示，近年因應擴大公共化政策，無論是職前師資培育，或是在職進修，都已增加教師及教保員培育量，後續也會適時調整，並持續收集各界意見，改善教保人員的工作條件和環境。（編輯：郭諭儒）1120331