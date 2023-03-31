竹縣養雞場爆發禽流感 撲殺313隻

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣府表示，新埔鎮某養禽場發生蛋雞不明原因死亡，經檢驗感染H5N1禽流感，今天撲殺場內313隻雞，並全面消毒，此為新竹縣從民國105年以來首次發生高病原性禽流感案例。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇向中央社記者表示，新埔鎮某養禽場3月28日通報場內發生蛋雞異常死亡，此養禽場飼養蛋雞、有色雞，由於場內蛋雞死亡率達60%，懷疑為禽流感。

彭正宇說，檢體送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，報告昨天出爐，確診感染高病原性禽流感H5N1，由於此場雞隻來源多元，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

根據動保所提供新聞資料指出，今天總動員前往此養禽場以二氧化碳方式執行人道撲殺，撲殺數量為313隻，並由環保局、衛生局協助全面消毒、人員感染控制。

動保所表示，家禽屍體依規定進行消毒及後送至化製場處理，後續將依動物傳染病防治條例規定進行評價補償，並於1週內完成附近養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫工作，阻止疫情持續蔓延。

另外，動保所依「新竹縣高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施手冊」，召開新竹縣跨局處的緊急應變會議，由新竹縣農業處長范萬釗主持，進行跨局處協協調。

范萬釗透過新聞資料指出，此案為新竹縣從105年以來首次發生高病原性禽流感案例，呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主防疫並主動通報疫情。（編輯：戴光育）1120331