開箱老照片》張國榮離世20年 粉絲追思不離不棄
2023/4/1 07:00（4/1 22:07 更新）
張國榮1997年4月25日在台北市立體育場開唱，熱情精彩的演出風靡全場。（中央社檔案照片）
（中央社網站）2003年（民國92年）4月1日：國際巨星張國榮晚間在香港中環文華東方酒店墜樓死亡，年僅46歲。
被粉絲暱稱為「哥哥」的張國榮，是縱橫樂壇及影壇的一代巨星，曾紅遍兩岸、日韓及歐美各國。
2003年的愚人節，張國榮向大家開了一個最大的玩笑，結束自己短暫而輝煌的一生，至今張國榮離世20年，但他的身影仍留在眾多粉絲心中。
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2016年香港粉絲在張國榮逝世13週年時，在文華東方酒店前堆滿花束，悼念這位「不瘋魔，不成活」的一代巨星。（中央社檔案照片）
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