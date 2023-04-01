開箱老照片》張國榮離世20年 粉絲追思不離不棄

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（中央社網站）2003年（民國92年）4月1日：國際巨星張國榮晚間在香港中環文華東方酒店墜樓死亡，年僅46歲。

被粉絲暱稱為「哥哥」的張國榮，是縱橫樂壇及影壇的一代巨星，曾紅遍兩岸、日韓及歐美各國。

2003年的愚人節，張國榮向大家開了一個最大的玩笑，結束自己短暫而輝煌的一生，至今張國榮離世20年，但他的身影仍留在眾多粉絲心中。

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2016年香港粉絲在張國榮逝世13週年時，在文華東方酒店前堆滿花束，悼念這位「不瘋魔，不成活」的一代巨星。（中央社檔案照片）

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