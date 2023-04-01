偏鄉當社工21年 王淑貞：陪兒少成長像種子埋土裡

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在東海岸擔任世界展望會當志工21年的王淑貞，獲選衛福部112年全國社會工作專業人員資深敬業獎。她說，陪伴兒少成長就像埋在土裡的一顆種子，需要時間和耐心等待，種子會慢慢發芽長大。（展望會提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年4月1日

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）在東海岸擔任世界展望會志工的王淑貞，獲選今年衛福部全國社工資深敬業獎。她說，陪伴兒少成長就像埋在土裡的一顆種子，需要時間和耐心等待，種子會慢慢發芽長大。

4月2日是「社工日」，台灣世界展望會台東地區有5名專業社工人員獲獎。東區辦事處成功中心王淑貞榮獲衛福部112年全國社會工作專業人員資深敬業獎。另外，榮獲112年度台東縣社會工作專業人員表揚的有4名，分別是蘭嶼中心張宸綾代理督導、金崙中心楊淑娟、台東青少年中心顧穎慧及台東中心廖宗富。

在成功中心服務21年的王淑貞今天接受中央社記者訪問說，不可以小看社工的工作，在短時間雖然看不到孩子的成長及改變，但她相信，在陪伴兒少成長歷程中，就像埋在土裡的一顆種子，需要時間和耐心等待，種子會慢慢發芽長大，她在個案微小的進步與轉變過程中，深受鼓舞和安慰。

「你不能決定出生，但可以選擇自己的人生」，王淑貞經常勉勵小朋友，她提到，曾服務過的小勳（化名），小時候告訴過她，未來志願當一名牧師，轉眼間過10年，小勳順利考取國立大學，去年暑假來到成功中心實習，小勳告訴她，在國小階段，可以參與展望會的課輔班，接受她的鼓勵，也在這過程中確立了人生目標。小勳今年6月即將大學畢業，畢業後決定繼續讀神學院，朝著自己的人生方向努力。

王淑貞說，社工這份工作並不僅僅只是工作，而是一份聯繫人與人之間彼此互助、互信的關係。

台灣世界展望會長期透過社工專業陪伴，關懷全台近4萬5000名經濟弱勢家庭兒少的需要，提供適切的資源及服務，讓孩子有機會成長轉變、實踐自我。在4月2日社工日前夕，台灣世界展望會籲民眾響應「國內兒童資助計畫」，每月新台幣2000元資助一名台灣弱勢貧童，幫助家境困難的孩子穩定求學、獲得支持。（編輯：陳政偉）1120401