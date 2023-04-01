清明離島澎湖疏運 首日飛航56班次、6052人

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（中央社澎湖1日電）依馬公航空站今天運量資訊通報，清明連假疏運31日首日，由台灣本島飛澎湖各航班，合計飛航56班，接回旅外鄉親及遊客6052人返鄉。目前台北、台中航線零星航班有少數空位。

今天4月1日的假期第1天，台北往澎湖共24班，提供3362個座位數；高雄往澎湖17班，提供1708座位數；台中往澎湖11班、972座位數；台南往澎湖3班、210座位數；嘉義往澎湖1班、70座位數。

合計56班（其中，中型機有23班，分別為A321機型12航班；另A320機型3航班、B738機型8航班)，總座位數為6322座位數；與去年同期比較，提供機位略少236座位數。目前疏運還屬順暢。台北、台中航線零星航班有少數空位，其餘航線皆訂位客滿。

因應入境人潮，馬公航空站於3月31至4月6日啟動南、北到站口分流旅客，以減少旅客等候入境時間，同時也提醒接機民眾注意旅客入境位置。另自3月31日起也將國內安檢線移至國際線作業，以使登記安檢秩序更為順暢。

另外，海運部分，由嘉義布袋過來船班，進龍門港4個船班、載運1560人；進馬公港8班、3700人。（編輯：孫承武）1120401