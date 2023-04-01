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人本發表不打小孩短片 雞毛撢子嘆成體罰工具[影]

2023/4/1 14:37（4/1 15:13 更新）
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人本基金會發表新的公益短片「愛不失守」，影片透過擬人化的雞毛撢子、衣架在團體治療中講出心聲，大嘆自己偏離正常用途，成為體罰的工具和幫凶。（圖取自facebook.com/hef.tw）
人本基金會發表新的公益短片「愛不失守」，影片透過擬人化的雞毛撢子、衣架在團體治療中講出心聲，大嘆自己偏離正常用途，成為體罰的工具和幫凶。（圖取自facebook.com/hef.tw）
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（中央社記者陳至中台北1日電）人本基金會為迎接「國際不打小孩日」，今天發表新的公益短片「愛不失守」，影片透過擬人化的雞毛撢子、衣架在團體治療中講出心聲，大嘆自己偏離正常用途，成為體罰的工具和幫凶。

「我真的好希望帶給他們家的，可以是一塵不染，而不是體罰。」影片中雞冠頭、一身桃紅、披著羽毛圍巾的男子，在團體治療中直言很討厭現在的自己，在主持人的引導下，哽咽地講出自身故事。

這名男子的日子本來很美好，每天勤掃家裡，但因孩子一次哭鬧，母親安撫沒用，就拿他「做了一件從沒做過的事情」，他腦袋一片空白，回過神時發現自己變形了，且孩子從此之後，看到他就會覺得很害怕。

直到影片最後，才透過鏡頭的轉換，告訴觀眾這場團體治療的參與者，其實都是家庭中常見的體罰工具，包括雞毛撢子、衣架、塑膠尺、皮帶、拖鞋等，提醒家長用更多的溝通與包容代替體罰，「體罰不能改變孩子，只有你的愛才能。」

人本基金會執行長馮喬蘭表示，體罰對家長而言是某種枷鎖和負擔，鐵鍊不只鍊著孩子，也鍊著家長。她提到法務部近期擬修正民法親子懲戒權，其實就是要讓政府投入相對資源，引導家長學會好的溝通方法。

人本今天的記者會中，除了播放影片，也邀請來賓以「喘息服務」、「友善親子空間」、「親職教育資源」、「完善幼托系統」、「立法維護兒權」等拼圖，象徵以各種親職支援系統，共同成就不打小孩的國家。（編輯：陳政偉）1120401

#人本基金會
#體罰
#馮喬蘭
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