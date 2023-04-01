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南投山區降雨助茶樹發芽 茶農盼減少災損

2023/4/1 17:46
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（中央社記者吳哲豪南投1日電）先前受乾旱影響，南投高山茶葉受損，今天山區降雨，茶農直呼雨水來的正是時候；有茶農指出，乾旱導致部分茶樹枯死，目前正是茶樹發芽期，期盼多下幾天雨，減少災損。

南投縣政府日前指出，南投縣茶葉種植面積約為6550公頃，今年一月至今乾旱少雨，茶樹受損嚴重，仁愛、信義、竹山、鹿谷等主要茶葉產區，茶園茶樹整片枯黃，茶葉一碰就碎，農委會也宣布南投縣茶葉列為農業天然災害現金救助地區。

南投山區上午開始降雨，中央氣象局設在南投仁愛鄉的觀測站截至下午4時，測得累積雨量26.5毫米，在仁愛鄉種植高山茶的陳姓茶農接受中央社電訪時說，這場及時雨來的正是時候。

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陳姓茶農說，先前因久旱不雨，約有2成茶樹已經枯死，其餘茶樹進入發芽期，是最需要雨水的時候，今天山區下雨，對於已發芽的茶樹來說，幫助很大。

陳姓茶農指出，有雨水和陽光，能讓茶樹發芽速度增快，先前只有陽光沒雨水，茶園雖能以人工澆灌方式幫茶樹澆水，不過面積有限，而天然雨水有礦物質，幫助茶樹生長，希望能多下幾天雨，然後再出太陽，讓旱災造成的損失降到最低。（編輯：郭諭儒）1120401

#南投縣
#農委會
#南投縣政府
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