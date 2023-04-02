中油3日起汽柴油雙漲 95無鉛每公升30.4元

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（中央社記者謝方娪台北2日電）國際油價上漲，在中油啟動平穩措施及政府調降貨物稅後，3日凌晨零時起國內汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，發油量最大的95無鉛汽油每公升達30.4元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.7元。

台灣中油表示，受到伊拉克北部油田中斷對土耳其輸送原油，以及俄羅斯宣布將在白俄部署核武等因素影響，國際油價上漲，本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲3.43美元，新台幣兌美元升值0.056元，國內油價依公式計算漲幅為3.56%。

依浮動油價機制調整原則，中油指出，汽、柴油每公升應各調漲0.7元及0.8元，仍低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）；95無鉛汽油因超出30元，中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

汽、柴油各由中油吸收0.2元後，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.6元。累計今年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。（編輯：楊蘭軒）1120402