中油回補先前吸收金額 4月桶裝瓦斯價格不調整

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（中央社記者劉千綾台北1日電）台灣中油今天表示，依公式計算，4月液化石油氣每公斤應調降新台幣6.8元，但先前為減輕民眾負擔，桶裝瓦斯價格未足額反映漲幅，為回補先前部分吸收金額，4月桶裝瓦斯價格不調整。

中油今天宣布，自2日凌晨零時起，4月分家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格，皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依液化石油氣計價公式計算結果，2023年4月分液化石油氣每公斤應調降6.8元。

不過，中油指出，自2019年10月至2022年3月，為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足的吸收金額達每公斤20.2元，因此2023年4月分液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。

至於尚未回補的吸收金額每公斤13.4元，中油表示，將於日後國際價格跌價時再行回補。（編輯：黃國倫）1120401