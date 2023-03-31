國際油價上漲 下週汽油估漲5角

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中油油價平穩雙機制持續運作，預估4月3日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲新台幣0.5元，柴油調漲0.6元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉千綾台北31日電）因伊拉克北部油田中斷對土耳其輸送原油、俄羅斯宣布將在白俄部署核武，國際油價上漲，中油油價平穩雙機制持續運作，預估4月3日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲新台幣0.5元，柴油調漲0.6元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月30日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶77.14美元，較上週73.96美元上漲3.18美元；新台幣兌美元匯率為30.418元，較上週30.481元升值0.063元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.7元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，預估4月3日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲0.5元，柴油漲0.6元。（編輯：張均懋）1120331