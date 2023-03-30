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北市首座電巴快充站啟用 羅斯福路幹線換新公車

2023/3/30 13:32（3/30 14:31 更新）
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台北市交通局30日舉辦「羅斯福路幹線電動公車上路營運」典禮，宣布欣欣客運羅斯福路幹線全車隊27輛新車、符合交通部示範計畫認證的快充型電動公車全數投入營運。中央社記者陳昱婷攝 112年3月30日
台北市交通局30日舉辦「羅斯福路幹線電動公車上路營運」典禮，宣布欣欣客運羅斯福路幹線全車隊27輛新車、符合交通部示範計畫認證的快充型電動公車全數投入營運。中央社記者陳昱婷攝 112年3月30日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）響應行政院2030年市區公車全面電動化目標，台北市交通局指出，羅斯福路幹線即日起全面採用快充型電動公車，同時北市首座電巴快充站正式啟用，未來將其餘業者共享使用。

台北市交通局今天舉辦「羅斯福路幹線電動公車上路營運」典禮，宣布欣欣客運羅斯福路幹線全車隊27輛新車、符合交通部示範計畫認證的快充型電動公車全數投入營運，讓台北市電動公車上路數量達366輛。

這27輛新車，交通局介紹，為成運汽車公司自主設計及製造，採用具超過2萬次充放電循環的鋰鈦氧電池，並配屬於台北市首座電動公車快充站（欣欣客運木柵二站）。

交通局指出，欣欣客運木柵二站採用一樁多車的方式，可降低場站建置及維護成本，也適合地狹人稠的台北市，且未來將作為共享充電場域，留設充電席位供各業者使用。

台北市交通局長謝銘鴻會後接受媒體聯訪表示，今天是台北市邁向2030年市區公車全面電動化目標的里程碑，欣欣客運木柵二站啟用後，不僅電巴可以使用，小客車也可以充電，共享概念將持續落實在其餘規劃中的充電場站。

交通局公運處長常華珍指出，目前持續輔導業者導入電動公車，預計北市到年底上路數量可達650輛，同時已在北投、南港、內湖等地規劃興建充電站，並與中央持續溝通爭取電動公車補助及電費優惠。

欣欣客運董事長范大維表示，即便電費可能調漲，相比油價仍然划算許多，但燃油公車1輛售價約新台幣400萬元，電車則要超過1000萬元，所以目前得靠政府全額補助才有辦法持續推動。（編輯：戴光育）1120330

台北市交通局30日表示，羅斯福路幹線即日起全面採用快充型電動公車，同時北市首座電巴快充站正式啟用。中央社記者陳昱婷攝 112年3月30日
台北市交通局30日表示，羅斯福路幹線即日起全面採用快充型電動公車，同時北市首座電巴快充站正式啟用。中央社記者陳昱婷攝 112年3月30日
#台北市交通局長
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