防狂鹿症 禁止進口美加等6國鹿茸中藥材

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）狂鹿症無藥可醫，為預防可能造成人類感染，衛福部中醫藥司最新預告依據世界動物衛生組織公布名單，禁止發生疫情的美加等6國鹿茸（角）、鹿鞭及鹿角膠等中藥材輸入台灣。

鹿慢性消耗病（chronic wasting disease），也就是俗稱的狂鹿病，是一種類似狂牛病的腦海綿狀病，會攻擊鹿的腦部和神經系統。美國、加拿大陸續傳出狂鹿症疫情，衛福部中醫藥司自108年起禁止輸入疫區鹿茸、鹿鞭、鹿角膠後，衛福部食藥署自109年元旦起，也將鹿類製品納入系統性查核。

現階段公告鹿慢性消耗病發生國家或地區，包含韓國、加拿大、美國、芬蘭、挪威及瑞典。衛福部中醫藥司科長謝采蓓今天接受媒體採訪表示，因自108年起已禁止輸入，國內沒有來自上述國家的鹿類中藥材，有國內農場經營鹿茸，鹿角膠多數是國外進口，如中國大陸等。

謝采蓓強調，國內甚至早在108年以前就已經禁止輸入傳出疫情國家的鹿茸（角）、鹿鞭及鹿角膠等中藥材，這次預告僅是修正法規依據。修正原因是過去採用禁止輸入名單是依據農委會公告，修正後禁止輸入名單則改為依據世界動物組織公告，新制最快今年上半年上路。

台北榮民總醫院神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧告訴中央社記者，狂鹿症和狂牛症現階段都沒有任何藥物治癒方式，病程惡化進展非常快速，大約在病發後1至2年，甚至短短數個月就會走向死亡。

王培寧說明，狂鹿症與不正常蛋白有關，是因為變性蛋白質普利昂蛋白（prion）不正常堆積導致，和狂牛症類似。感染動物的表現多數是走路不穩、容易跌倒或性情大變，本來溫馴的動物會變異常暴躁。

全球目前尚未發現人類感染狂鹿症病例，但以少數狂牛症人類個案症狀分析，人類病例症狀則是與不正常蛋白影響腦部哪個部位有關，比如影響小腦就會出現步態不穩，部分個案也會出現精神行為改變、性情大變，如容易發脾氣或變得異常安靜，甚至出現幻覺或視覺扭曲。

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王培寧說，不論是狂牛症或狂鹿症，透過動物傳染人的機率並沒有非常高，也不是說吃到染疫動物就一定會感染。如果吃到感染狂鹿症的鹿隻內臟類、骨頭類、神經系統類，如大腦或脊髓等，才有可能有不正常的蛋白質進入人體。

另外，血液也是感染源之一，但由於多數鹿肉料理都會煮熟，不像牛肉三分熟吃法，傳染染可能性也不是那麼高。王培寧表示，民眾到有狂鹿症疫情的國家旅遊或出差時，可以安心食用煮熟的鹿肉，只要記得不要吃高風險部位的料理，就能有效降低染病風險。（編輯：管中維）1120402