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台南清明連假第2天湧遊客 較首日增3成

2023/4/2 17:04
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市府統計清明節連假各景區觀光人潮，昨天以國華海安、小西門、南紡、赤崁樓及孔廟等商圈湧入逾11萬人最多，今天上午各地遊客數比昨天又增加近3成，漁光島也是熱點。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華下午透過新聞稿表示，昨天為清明連假第1天，台南各景區遊客從午後開始增加，除了市區各主要商圈外，安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街也共吸引逾4萬遊客到訪，今天天氣比昨天晴朗，各街區與景區出遊人潮，又比昨天增加近3成。

林國華指出，每2年舉辦一次的安平漁光島藝術節今年熱力展開，結合漁光市集與草木森花之市活動，較去年同期帶動近6成旅客人數成長，是人潮增加最多的景區。

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林國華說，台南許多景區在連假期間推出兒童優惠或主題活動，包括虎頭埤風景區在4日兒童節當天推出12歲以下免費入園，安排街頭藝人演出及小農攤位，還有全新落成的全齡式遊憩場；葫蘆埤自然公園則在明天與4日舉辦童趣節系列活動，只要裝扮成小精靈，入場就可獲得精美紀念品。

林國華指出，左鎮老街明天有「左鎮歪腰市集」，台南市美術館則於4日推出「兒童節派對－走進美術館」活動，預料都會吸引不少親子檔遊客，民眾可上台南旅遊網查詢活動內容及相關交通資訊。（編輯：陳仁華）1120402

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