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清明連假第3天國道15路段易塞 南部及國5北向建議上午9時前出發

2023/4/2 20:20（4/2 20:35 更新）
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清明連假第3天，交通部高速公路局預估國道15路段易塞車。圖為1日國道5號往宜蘭方向車潮。中央社記者王飛華攝 112年4月1日
清明連假第3天，交通部高速公路局預估國道15路段易塞車。圖為1日國道5號往宜蘭方向車潮。中央社記者王飛華攝 112年4月1日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）明天是清明連假第3天，交通部高速公路局預估國道15路段易塞車，其中北向路段，建議南部及國5用路人上午9時前出發，中部用路人中午12時前出發。

高公局發布新聞稿，預估明天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均90百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局研判明天重點壅塞路段有15處，包括：國1北向圓山-大華、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向於9時前出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚上9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制，另採取單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。（編輯：管中維）1120402

#清明連假
#國道
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