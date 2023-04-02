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清明連假天氣穩定多雲到晴 6日起中部以北轉濕涼

2023/4/2 17:38（4/2 17:51 更新）
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氣象局表示，清明連假期間天氣大致穩定，各地高溫約攝氏25至30度。圖為天氣晴朗從高處俯瞰台北市區，一覽無遺。（中央社檔案照片）
氣象局表示，清明連假期間天氣大致穩定，各地高溫約攝氏25至30度。圖為天氣晴朗從高處俯瞰台北市區，一覽無遺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，清明連假期間天氣大致穩定，各地高溫約攝氏25至30度；6、7日鋒面及東北季風增強，中部以北轉濕涼，降雨範圍雖廣，雨量不算多，預估對南部水情助益不大。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，連假期間各地天氣大致多雲到晴，僅東半部、午後西半部有零星降雨，但雨量不多。

曾昭誠指出，6、7日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部會有較大範圍的短暫陣雨，南部山區也有短暫陣雨，南部平地則多雲；雖然這波鋒面降雨範圍廣，但雨量並不算多，對南部水情助益不大。

曾昭誠說，8日仍受東北季風影響，降雨範圍縮小至東半部地區及西半部山區，其他各地多雲到晴；東北季風9日減弱，降雨區域更少，僅東半部局部短暫雨。

溫度方面，曾昭誠提到，5日之前各地白天高溫約25至30度，南部近山區可能達31至34度；6日起稍降溫，主要降溫範圍以北部、宜蘭為主；7、8 日北部、宜蘭偏涼，整天約17至20度，中南部仍有19至25度。

根據氣象局網站，今天平地最高溫為高雄市內門區34.1度；高溫前10名皆位於台南、高雄、屏東，也都高於32度。

曾昭誠提醒，4日至6日金門及馬祖易有局部霧或低雲；5日清晨中部以北地區亦有局部霧或低雲影響能見度。

另外，曾昭誠說，由於日本南方海面有一個低氣壓，預估4日至6日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生；這個低氣壓屬於溫帶氣旋，基本上不會發展成颱風，且距台約2000公里，除了長浪外，也沒有直接影響。（編輯：陳仁華）1120402

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#中央氣象局
#清明連假
#曾昭誠
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