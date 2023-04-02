蘇花路廊連假首日大塞車 估收假日壅塞12小時

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清明連假第一天蘇花路廊大塞車，甚至回堵到國道5號，1日有民眾從台北到花蓮塞了5、6個鐘頭，直到晚間，蘇花崇德路段仍是大排長龍。（新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年4月2日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）清明連假首日蘇花路廊宜蘭往花蓮南向共2萬3563輛車次，整體交通量比去年同期增加約5%；今天車流順暢，公路總局預估收假日全天交通量約1萬9700輛車次，上午10時至晚間10時壅塞。

昨天蘇花路廊大塞車，甚至回堵到國道5號，有民眾從台北到花蓮抱怨塞了5、6個鐘頭。公路總局第四區養護工程處金岳工務段長兼交控中心主任張芯瑋告訴中央社記者，由於有些駕駛人怕塞車改走台九丁線（舊蘇花），然後在東澳路段匯入台九線（蘇花改），因此交控中心必須控制紅綠燈讓其匯入，以致影響主線車流。

張芯瑋表示，蘇花路廊昨天宜蘭往花蓮南向共承接了2萬3563輛/日，花蓮往宜蘭北向則有5261輛/日，整體交通量較去年清明假期同期增加約5%，是蘇花改通車後的次高紀錄，民國107年蘇澳-東澳段通車後的清明節假期，當時首日南下有2萬4755輛/日，北上5767輛/日。

今天是清明連續假期第2天，公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊南下車流於清晨5時湧現後即進入高峰，南下交通量每小時維持約800至1000輛，整體車流順暢；在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約79分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約77分。

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四工處依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，後續北上車多壅塞時段為，第3天（3日）全天交通量約1萬2500輛次/日，車多壅塞時段為下午2時至7時；第4天（4日）全天交通量約1萬5900輛次/日，車多壅塞時段為上午10時至晚間8時；第5天（5日）全天交通量約1萬9700輛次/日，車多壅塞時段為上午10時至晚間10時，提供給準備走蘇花路廊的用路人參考。（編輯：陳仁華）1120402