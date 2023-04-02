國道上午3事故回堵5至9公里 午後3路段易塞車

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明連假第2天，國道上午發生3起事故，車流回堵5至9公里。高速公路局預測，下午3路段仍易塞車。

高公局發布新聞稿，下午重點壅塞路段包括：國1南向彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-石碇、國5北向宜蘭-坪林。

根據高公局下午2時即時路況資訊，國1南向湖口到新竹、新竹系統、苗栗頭份路段，國1北向汐止、基隆路段；國3南向桃園龍潭、苗栗後龍、台中大甲；國5南向南港到坪林局部路段，車速在40公里以下。

高公局指出，上午有不少出遊車潮，國道多處壅塞，另外上午發生3起事故，包括：國1北向324公里台南路段發生4輛小客車追撞，造成後方車流回堵5公里；國1南向277.5公里彰化路段發生小貨車起火燃燒事件，造成後方車流回堵5公里；國1北向346.1公里高雄路段發生2輛小客車追撞，造成後方車流回堵9公里，都嚴重影響整體車流。（編輯：張雅淨）1120402

國道1號南下277.3公里處（嘉義、台南交界）2日發生載運飼料貨車火燒車事故，無人受傷，消防獲報趕往灌救，一度造成車流回堵約4公里。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 112年4月2日