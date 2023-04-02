更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

雲林男酒駕闖紅燈自撞 警依公共危險罪送辦

2023/4/2 13:44（4/2 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣周姓男子1日下午涉嫌酒駕闖紅燈，直接撞擊路旁的自來水管路造成車輛側翻；警訊後，2日依公共危險等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 112年4月2日
雲林縣周姓男子1日下午涉嫌酒駕闖紅燈，直接撞擊路旁的自來水管路造成車輛側翻；警訊後，2日依公共危險等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 112年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）雲林縣周姓男子涉嫌酒駕闖紅燈，直接撞擊路旁的自來水管路造成車輛側翻，周男身體多處擦挫傷，無生命危險；警訊後，今天依公共危險等罪嫌移送法辦。

雲林縣警察局斗六分局副分局長馬秋景今天接受媒體聯訪表示，斗六市榮譽路、重光北路口昨天下午3時26分發生車輛翻車事故，初步調查為一名30多歲周姓男子駕駛自小客車，沿重光北路右轉梅林路時，因不明原因自撞路旁的自來水管路造成車輛側翻，周男身體多處擦挫傷，經送往醫院治療，無生命危險。

警方調閱路口監視器畫面，發現現場為T字路口，當時周男行駛的路段已變換為紅燈，周男所駕駛的自小客車則直接衝過路口，撞擊路邊的自來水管路，而在兩側已變換為綠燈的汽車及機車都停頓了一下，不敢往前行駛。

馬秋景指出，經酒測，周男的酒測值超過標準，警訊後，全案依公共危險等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

馬秋景表示，酒駕零容忍，呼籲民眾參加飲宴或聚餐，切勿酒後駕車，以免造成自身或他人危害；並應隨時注意路況，雨天減速慢行，避免發生危險。（編輯：張雅淨）1120402

#馬秋景
#雲林縣
#梅林路
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族