雲林男酒駕闖紅燈自撞 警依公共危險罪送辦

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（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）雲林縣周姓男子涉嫌酒駕闖紅燈，直接撞擊路旁的自來水管路造成車輛側翻，周男身體多處擦挫傷，無生命危險；警訊後，今天依公共危險等罪嫌移送法辦。

雲林縣警察局斗六分局副分局長馬秋景今天接受媒體聯訪表示，斗六市榮譽路、重光北路口昨天下午3時26分發生車輛翻車事故，初步調查為一名30多歲周姓男子駕駛自小客車，沿重光北路右轉梅林路時，因不明原因自撞路旁的自來水管路造成車輛側翻，周男身體多處擦挫傷，經送往醫院治療，無生命危險。

警方調閱路口監視器畫面，發現現場為T字路口，當時周男行駛的路段已變換為紅燈，周男所駕駛的自小客車則直接衝過路口，撞擊路邊的自來水管路，而在兩側已變換為綠燈的汽車及機車都停頓了一下，不敢往前行駛。

馬秋景指出，經酒測，周男的酒測值超過標準，警訊後，全案依公共危險等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

馬秋景表示，酒駕零容忍，呼籲民眾參加飲宴或聚餐，切勿酒後駕車，以免造成自身或他人危害；並應隨時注意路況，雨天減速慢行，避免發生危險。（編輯：張雅淨）1120402