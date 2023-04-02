清明連假第2天 國道中山高彰化北斗段南下車多
2023/4/2 12:31（4/2 12:43 更新）
清明連假第2天，交通部高速公路局預估，2日國道8處路段易壅塞，高公局建議西部國道南向用路人，儘量上午6時前或中午12時後出發。圖為往高速公路交流道塞車。中央社記者鄭傑文攝 112年4月2日
（中央社記者吳哲豪彰化2日電）今天是清明連假第2天，國道中山高彰化交流道至北斗交流道南下路段車多，其中員林交流道以南平均時速只有20公里，車輛走走停停，國道警方呼籲，民眾開車南下可改走省道。
根據交通部高速公路局網站資料，國道中山高速公路彰化路段上午車多，其中彰化交流道至員林交流道路段，南下平均時速只有約40公里，員林交流道至北斗交流道南下路段，車速降到約20公里。
國道公路警察局第三公路警察大隊發布新聞指出，中山高彰化交流道以南車多，上午共發生8件交通事故，其中7件事故為有車輛損壞的車禍。
國道警方指出，由於西螺交流道正在進行穿越橋改建工程，西螺南下集散道車道數由2車道縮減為1車道，將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，呼籲民眾行駛中山高南下前往西螺地區，可先下中山高北斗交流道，改走替代道路，利用平面道路接台一線省道前往西螺。（編輯：張銘坤）1120402
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